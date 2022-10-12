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金正恩核戰術軍演被抓包！　赫見舊照疑「照騙」

記者張靖榕／綜合外電報導

北韓官媒日前公開領導人金正恩親自領導核戰術演練，但南韓軍方11日踢爆，在官媒發佈的戰術核部隊訓練照片中，摻雜過去公開發布過的照片，明顯與當天無關。

▲▼北韓領導人金正恩視察飛彈試射。（圖／路透）

▲北韓領導人金正恩視察飛彈試射。（圖／路透）

《韓聯社》報導，北韓10日透過《勞動新聞》等官媒發佈戰術核部隊進行的系列軍演照片，當中有飛彈打擊東部海域無人島上標靶的照片，南韓軍方對比後認為照片與北韓今年1月發布的一張圖片是相同的。

北韓官媒指金正恩領導進行的核作戰訓練為期14天，自上月25日至本月9日進行，目的是驗證國家戰爭威懾力和核反擊能力。

▲▼北韓一張照片疑似被用在2場不同的軍事訓練成果展現。（圖／翻攝推特）

▲北韓一張照片疑似被用在2場不同的軍事訓練成果展現。（圖／翻攝推特）

不過南韓軍方研判，北韓上月25日在「西北部一座水庫的水中發射場」實施的彈道飛彈發射訓練，當時照片就已一併發佈。軍方指出北韓當時發射的飛彈射程為600公里，因為飛彈從平安北道泰川發射，東部海域上的標靶距離只有400公里，因此打擊目標不可能是東部海域的島嶼。

南韓軍方接著指出，其中一張與本次發布的圖片極爲雷同，不論彈著後爆炸發生的火光，還是島嶼周邊的波紋高度，全部一致。軍方表示北韓並未在照片中附加說明，因此不清楚夾雜這張照片帶有什麼意圖，但可以推測該張照片並非上月25日的飛彈發射照，而是舊照。

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