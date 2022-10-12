金正恩首幅「馬賽克壁畫」曝光！　北韓造神運動再升級

▲金正恩馬賽克壁畫。（圖／朝中社）



記者崔子柔／綜合報導

北韓（朝鮮）近來提高軍事挑釁的頻度與層級，由最高領導人金正恩親下指導棋，9月25日起在15天以內進行高達7次的導彈試射、2次的軍機升空挑釁，引起各界關注。最近一幅金正恩的馬賽克藝術壁畫曝光，也意味著北韓對金正恩的造神運動升級。

關注北韓事務的南韓報社《NK News》指出，北韓官媒朝中社11日公開一張相片，是首度透過「馬賽克壁畫」描繪金正恩的作品，也是官媒展示出的首個有金正恩身影的藝術品，過去曝光的作品中，僅描繪一些金正恩可能在場的場景，像是金正恩的座車、馬匹等。

北韓向來以馬賽克壁畫，當成尊重前領導人金日成和金正日的重要標誌，一旦有公共場所或企業裝設這類藝術品，就會被官媒當成重要新聞報導，這次金正恩的馬賽克壁畫曝光，也意味著北韓對金正恩的造神運動再提升。

▲壁畫描繪的場景。（圖／朝中社）



該作品設在新龍浦溫室農場，描繪金正恩今年2月在農場奠基儀式上鏟土的畫面，人物包含金正恩和其他3名官員，僅有金正恩抬起頭面像前方，官員們則低頭賣力鏟土。

首爾國民大學研究北韓的專家特泰斯基（Fyodor Tertitskiy） 表示，北韓國內先前可能已經有類似作品，只是沒有對外展示，在金正恩執政10年後，可以看出他其實很喜歡被崇拜。