NASA宣布雙小行星改道測試成功：行星防禦與人類歷史分水嶺

記者張靖榕／綜合外電報導

美國國家航空暨太空總署（NASA）署長尼爾森（Bill Nelson）11日表示，NASA上月進行的「雙小行星改道測試」（DART）太空飛行器成功讓目標行星脫離自然軌道。這是人類首次改變天體運動，他說，「這是行星防禦以及人類歷史的分水嶺時刻」。

▲NASA發射太空飛行器撞擊680萬英里外的雙生衛。（圖／路透）

綜合外電報導，尼爾森表示NASA在比較撞擊前後的軌跡後，證實目標行星雙生衛（Dimorphos）軌道已經改變。他進一步說明，撞擊發生前，雙生衛繞雙生星（Didymos）一圈耗時11小時55分鐘，在撞擊發生後縮短了整整32分鐘，繞行一圈僅需11小時23分鐘，「即便只縮短10分鐘，也會被視為巨大的成功。」

NASA此前進行的該項測試，確認在北美東部夏令時間9月26日晚間7時14分完成，販賣機大小的DART太空飛行器以1.5萬英里／小時（2.414萬公里／小時）的時速，成功撞擊距離地球680萬英里遠的雙生衛（Dimorphos），完成NASA與人類史上首次的「行星防禦測試」。

▲撞擊成功迫使雙生衛改道。（圖／路透）

尼爾森表示撞擊的那一刻，DART的飛行時速高達1.3萬英里／小時（約2.092萬公里／小時）。他說這項成功的測試結果顯示，未來若有星體可能撞上地球，或造成影響，這項技術將能派上用場，「我們所有人都有責任保護我們的地球，畢竟我們也只有這一個」，「這項任務也顯示，NASA正努力準備好面對一切宇宙丟給我們的事物。」

雙生星（Didymos）是一顆直徑780公尺（誤差正負3公尺）的小行星，對地球並未造成威脅。雙生星1996年首次被發現，2003年監測到它周圍有一顆直徑160公尺的小行星衛星，大小約等同一座足球場館，後命名為雙生衛（Dimorphos）。科學家預期這次的撞擊將推動雙生衛，讓它和雙生星的重力更加緊密吸引。

這項測試的最終目標，是要確認未來面對更大顆、對地球具有潛在或明顯威脅的行星靠近時，人類是否有能力透過撞擊將目標星體改向。

NASA行星科學部主任葛雷絲（Lori Glaze）於測試當天，在確認測試成功後發布聲明，「我們正在開啟人類的新時代，一個我們可能有能力保護自己免於小行星撞地球的危險。多麼令人驚艷！我們以前根本辦不到。」