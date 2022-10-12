「趁年輕留下美好回憶」石川澪拍AV媽知情　還幫瞞爸爸

記者黃翊婷／綜合報導

日本AV女優、YouTuber石川澪有著不輸明星的高顏值，近日公司為她量身打造出道1周年作品，掀起網路話題。但台灣AV達人一劍浣春秋表示，石川澪的母親已經知道她在拍AV，為了避免父親知道後大發雷霆，所以選擇幫忙隱瞞。

▲石川澪外型清秀甜美。（圖／翻攝自Twitter／_ishikawamio_，下同。）

一劍浣春秋11日在網站《Play NO.1》的文章中提到，石川澪主動向母親提起自己在做平面模特兒，然後慢慢帶到AV女優的工作，母親知道後為了避免父親大發雷霆，因而選擇幫忙「打掩護」，她坦言就算父親不同意也不會後悔，因為她想趁年輕時留下美好的回憶，況且這份工作她做得很開心。

▼▲石川澪想在年輕時為自己留下美好回憶，因而選擇成為AV女優。

石川澪今年20歲，身高158公分、C罩杯，三圍82、58、86公分，她有著不輸明星的高顏值，一出道便受到關注，目前推特已有超過34萬人追蹤，號稱是所屬公司最有希望的新人，除了AV女優的工作之外，她還是一名YouTuber，經常在YouTube頻道上分享生活影片，例如遊戲實況、做料理、回答網友提問等等。