降低碳排　紐西蘭將開徵牛羊「排氣稅」

▲紐西蘭將開徵牛羊「排氣稅」。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社

紐西蘭11日公布一項應對氣候變遷的計畫，要求畜牧業者為牲畜打嗝、放屁排放出的溫室氣體繳稅。這項爭議計畫隨即引起業者反彈。

法新社報導，紐國總理阿爾登（Jacinda Ardern）表示，上述徵稅計畫將成世界首例。

紐國620萬頭乳牛自然排放的氣體是該國最大的環境問題之一。

這項計畫將讓畜牧業者為動物排放的氣體付費，包括乳牛放屁和打嗝時排出的甲烷氣體，以及牲畜尿液中的一氧化二氮（nitrous oxide）。

阿爾登告訴業者，他們應可透過針對氣候友善型產品收取更多費用，來回收成本。

她說，這項「務實的提案」將減少農業碳排，同時透過提升紐國「出口品牌」，讓農產品更具永續性。

紐西蘭政府希望明年可完成相關立法，並在3年內引入相關稅制。

不過，由於紐國將在15個月內舉行大選，這項法案可能會讓阿爾登在農村選票上付出代價，因為農民已開始譴責這項計畫。

代表紐國牛羊畜牧業者的組織Beef + Lamb New Zealand批評，政府的計畫並未考慮到先前已經實施的鄉村地區減排措施。

該組織主席莫里森（Andrew Morrison）說，當局必須了解，「紐西蘭農民的土地上有超過140萬公頃的原生森林，這些森林正在吸收碳。」

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