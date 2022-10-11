U23／莊陳仲敖旅美多練曲球　被道奇頂級新秀砲轟印象深

▲莊陳仲敖。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台北報導

運動家莊陳仲敖返台為國出征，參加U23世界盃，回顧菜鳥球季曾因手指受傷中斷球季相當懊悔，接下來的國際賽舞台，無論角色為何，都希望把自己準備到最好。

莊陳仲敖本季最後一場出賽為6月初先發6.2局，僅被敲3安打，包含1轟，失6分都是非責失分。他表示，「那場比賽投得不錯，球隊高層有來看，對我的表現也滿意，沒想到過了一週手指就受傷。」

莊陳仲敖原本只是起水泡不以為意，不過傷勢沒有好轉，到醫院接受檢查後，診斷為神經拉傷，必須休養一段時間，直到9月球季結束都沒有再出賽。他坦言，「這段時間只能跟著球隊到處跑，做一些復健，看到隊友投球也很想投，其中一場遇到（響尾蛇）陳聖平，很可惜無法對決。」

在美國這段時間習慣做筆記，莊陳仲敖透露，「開季後大概兩三天會寫一次，受傷幾乎一週寫6次，後來才發現都是比較負面的紀錄，畢竟國外沒有特多地方可以跑，把不好的地方記錄下來也好。」

回想菜鳥球季，莊陳仲敖對道奇頂級潛力捕手卡塔亞（Diego Cartaya）印象深刻，他在5月12日對戰，首局就被他轟出全壘打。莊陳仲敖說，「對決前，（當時效力道奇的）林暉盛就有提醒，卡塔亞很厲害的打者，所以有針對他做研究，沒想到有所準備還是被轟，那顆球是卡特球。」

除了超過150公里球速之外，旅美時期多練曲球，成為搶好球數的球種，莊陳仲敖返台前曾進在美國牛棚一次，隔離期間簡單訓練，直到11日在天母棒球場丟牛棚，約丟25顆球，他表示，「調整還不錯，所有球種都有投過一遍。」