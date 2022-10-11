無懼俄軍狂轟！基輔人躲防空洞「2hrs籌百萬軍費」　淡定唱國歌抗俄

記者葉睿涵／綜合報導

俄羅斯10日對烏發射84枚飛彈，導致基輔有至少19人死亡105人受傷，然而最新畫面卻顯示，基輔民眾在砲襲發生當下，淡定、堅強地走入防空洞避難，兒童們則高唱國歌，顯示俄羅斯的威脅無法對烏克蘭人民造成恐慌。烏克蘭記者也透露，烏克蘭人在防空洞逃難短短2小時，就為軍隊募到了逾百萬資金，反映了民眾強烈抗俄的心情。

▲基輔民眾平靜、有秩序的在地鐵站內躲避空襲，未現恐慌情緒。（圖／翻攝自推特）

綜合外媒報導，基輔10日遭俄羅斯飛彈襲擊，市內多地發生爆炸，濃煙直竄天際。在防空警報響起後，當地民眾冷靜而井然有序地走入地鐵站，躲避俄軍空襲。烏克蘭國會議員索夫桑（Inna Sovsun）表示，她在聽到爆炸聲後，立刻帶著兒子逃到家裡最近的地鐵避難，一入站就發現階梯上已坐滿民眾，非常擁擠。

▲烏克蘭國會議員索夫桑與兒子逃到家裡最近的地鐵避難，卻發現民眾都相當冷靜。（圖／翻攝自推特）

索夫桑沒想到的是，儘管這些民眾急匆匆地跑來避難，但他們臉上卻未見一絲恐慌，反而個個冷靜自制，「他們有的帶了毯子，有人還帶了書，孩子們則帶著各自的玩具，氣氛相當平靜」。從這些避難民眾做的充分準備看來，大家都已有心理準備，今晚可能無法回家，必須在地鐵站過一晚上。

Spirit of Ukrainians is unbreakable. In the underground, where people found shelter from Russian attacks, they are singing Ukrainian songs. pic.twitter.com/SrNyHg4cyv — UkraineWorld (@ukraine_world) October 10, 2022

索夫桑表示，她身旁的一位孕婦是第一次在地鐵站過夜，但孕婦卻不認為自己應該抱怨什麼，因為「烏東的人民過去幾個月都是這樣熬過來的」。烏克蘭國防部隨後也在推特分享影片，曝光了民眾在地鐵站避難時，平靜地在一起高唱國歌，甚至還有人唱起了烏克蘭的愛國歌曲，「這證明了烏克蘭的精神堅不可摧」。

烏克蘭記者維利先斯基（Serzh Velychanskyi）也在粉專上寫道，雖然俄羅斯揚言要對烏克蘭進行報復，但烏克蘭人躲在防空洞的2小時內，就為烏克蘭軍隊募集了1800萬格里夫納（約新台幣1558萬元）的資金，顯示烏克蘭抗俄的意念有多強烈。