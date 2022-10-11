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俄軍連2天瘋狂射彈！　英情報首長：俄羅斯武器補給快耗盡

▲▼ 烏克蘭的札波羅熱（Zaporizhzhia）一夜之間發生至少15起爆炸。（圖／路透）

▲烏克蘭的札波羅熱（Zaporizhzhia）一夜之間發生至少15起爆炸。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合外電報導

俄軍10日、11日連續2天轟炸烏克蘭各地，光是週一就發射至少84枚飛彈。英國政府通訊總部主任佛萊明（Jeremy Fleming）指出，俄羅斯的武器與彈藥似乎即將耗盡，且近期下令局部動員也顯示出缺乏士兵的現況，如今俄羅斯的指揮官們已陷入絕望。

佛萊明認為，俄羅斯與俄羅斯的指揮官如今非常擔憂軍隊的狀況，「俄羅斯在人員、設備方面的成本代價是驚人的，我們知道，在戰場上的俄羅斯指揮官們也知道，他們的補給和彈藥已經快要用完，軍隊已經精疲力竭」。

佛萊明進一步指出，俄羅斯一般人民如今正計算著入侵烏克蘭的成本代價，看到總統普丁對情勢誤判有多嚴重。不過他也承認，俄軍10日所發動的大規模攻擊行動仍展現出其非常強大的軍事能力。

▲▼ 烏克蘭的札波羅熱（Zaporizhzhia）一夜之間發生至少15起爆炸。（圖／路透）

烏克蘭11日持續遭到俄軍攻擊，境內多地接連遇襲，包括基輔州、敖德薩州、文尼察州、赫梅利尼茨基州都傳出爆炸聲。烏克蘭武裝部隊指出，俄羅斯11日上午針對烏克蘭多地展開新一輪飛彈攻擊，當地上午7時左右，兩艘俄羅斯航空母艦就開始發射多枚飛彈，「敵人持續使用高精度武器襲擊烏克蘭」。

依據烏克蘭國家緊急服務處（Ukrainian State Emergency Service）11日最新統計數據，俄羅斯10日針對烏克蘭各地發動的飛彈襲擊行動，迄今造成至少19人死亡、105人受傷。

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