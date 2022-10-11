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飯店房務「超扯行徑」！爽喝啤酒翻衣櫃　他出國旅遊用1招錄下鐵證

@arturbo86 Our vacation got weird. I won't be naming the hotel because they handled this situation very well. Just be careful out there and use technology to your advantage. I'm honestly surprised he didn't see the green light on my webcam. Next time, I will be blacking it out. Again the app is called iSentry. There are others in the app store but this one was able to send me email notifications when it detected motion. 10/10 would recommend. #mexico #resort #cancun #traveltiktok #traveltips #travelhack #catchapredator #caughtoncamera #messedup #busted  Monkeys Spinning Monkeys - Kevin MacLeod & Kevin The Monkey

記者張寧倢／綜合報導

隨著多國重啟邊境，到各地旅遊的人也越來越多。國外一名男子日前度假時，意外拍到飯店房務人員打開冰箱拿啤酒來喝，接著四處翻找衣櫥、包包，甚至保險箱，簡直把客房當作自己家。男子表示，有幾篇評價提到入住時遭竊但都沒人有證據，他這次正好將誇張行徑全程錄影並上傳網路，提醒大眾千萬要注意。

▲▼國外一名男網友出國旅行時拍到飯店清潔人員誇張行徑。（圖／翻攝自TikTok／arturbo86）

▲男子出國旅行時拍到飯店清潔人員在他的房間爽喝啤酒。（圖／翻攝自TikTok／arturbo86，下同）

綜合外媒報導，布魯內羅（Arturo Brunello）於4日將影片上傳至TikTok至今點閱數突破320萬次，他表示自己當時到墨西哥加勒比海觀光勝地坎昆（Cancun）度假，他在筆電上安裝了一款叫做「iSentry」的應用程式，感應到人類動作後會自動開始錄影，並將檔案上傳到雲端。某天他外出時發現，筆電鏡頭竟然拍到飯店清潔人員把客房當自己家。

▲▼國外一名男網友出國旅行時拍到飯店清潔人員誇張行徑。（圖／翻攝自TikTok／arturbo86）

▲房務人員被拍到四處觀望翻找，甚至試圖對保險箱下手。

影片可見，一名男性清潔人員進房後自己從冰箱拿出啤酒，一邊喝一邊欣賞窗外風景，接著他開始翻找衣櫥、各個抽屜，甚至打開了布魯內羅的包包，最後還緊盯著保險箱，看起來似乎在想辦法破解密碼。布魯內羅看到畫面後相當震驚與擔憂，因為這是他第一次安裝自動錄影程式，「說實話，我很驚訝他沒有看到鏡頭亮綠燈。」但他下次會記得關掉綠燈，以免被發現筆電正在錄影。

影片引起眾多網友迴響，有人表示，「這就是為什麼我幾乎不把行李箱的東西都拿出來，出門也都會記得上鎖」、「我很驚訝他沒偷走筆電」、「我都會在門上掛著正在休息且不想打掃房間的標誌，因為我們曾經遇到類似的事情」、「我的貴重物品都放在隨身包裡，但你裝相機這招很聰明」。

布魯內羅表示，飯店住房評價中有幾篇提到竊盜事件，但都沒有人掌握證據，而他更幸運的是，那名清潔人員最後只偷了那罐啤酒，他向飯店反應後那人當場被解雇。布魯內羅想藉此提醒大眾出門在外千萬要小心，並且善用科技別讓自己吃虧。

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