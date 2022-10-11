飯店房務「超扯行徑」！爽喝啤酒翻衣櫃　他出國旅遊用1招錄下鐵證

記者張寧倢／綜合報導

隨著多國重啟邊境，到各地旅遊的人也越來越多。國外一名男子日前度假時，意外拍到飯店房務人員打開冰箱拿啤酒來喝，接著四處翻找衣櫥、包包，甚至保險箱，簡直把客房當作自己家。男子表示，有幾篇評價提到入住時遭竊但都沒人有證據，他這次正好將誇張行徑全程錄影並上傳網路，提醒大眾千萬要注意。

▲男子出國旅行時拍到飯店清潔人員在他的房間爽喝啤酒。（圖／翻攝自TikTok／arturbo86，下同）

綜合外媒報導，布魯內羅（Arturo Brunello）於4日將影片上傳至TikTok至今點閱數突破320萬次，他表示自己當時到墨西哥加勒比海觀光勝地坎昆（Cancun）度假，他在筆電上安裝了一款叫做「iSentry」的應用程式，感應到人類動作後會自動開始錄影，並將檔案上傳到雲端。某天他外出時發現，筆電鏡頭竟然拍到飯店清潔人員把客房當自己家。

▲房務人員被拍到四處觀望翻找，甚至試圖對保險箱下手。

影片可見，一名男性清潔人員進房後自己從冰箱拿出啤酒，一邊喝一邊欣賞窗外風景，接著他開始翻找衣櫥、各個抽屜，甚至打開了布魯內羅的包包，最後還緊盯著保險箱，看起來似乎在想辦法破解密碼。布魯內羅看到畫面後相當震驚與擔憂，因為這是他第一次安裝自動錄影程式，「說實話，我很驚訝他沒有看到鏡頭亮綠燈。」但他下次會記得關掉綠燈，以免被發現筆電正在錄影。

影片引起眾多網友迴響，有人表示，「這就是為什麼我幾乎不把行李箱的東西都拿出來，出門也都會記得上鎖」、「我很驚訝他沒偷走筆電」、「我都會在門上掛著正在休息且不想打掃房間的標誌，因為我們曾經遇到類似的事情」、「我的貴重物品都放在隨身包裡，但你裝相機這招很聰明」。

布魯內羅表示，飯店住房評價中有幾篇提到竊盜事件，但都沒有人掌握證據，而他更幸運的是，那名清潔人員最後只偷了那罐啤酒，他向飯店反應後那人當場被解雇。布魯內羅想藉此提醒大眾出門在外千萬要小心，並且善用科技別讓自己吃虧。

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