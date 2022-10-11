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一家五口睡在車上　男路過突然瘋狂掃射10槍「孕婦頭部中彈」

一家五口睡在車上　男路過突然瘋狂掃射10槍「孕婦頭部中彈」。（圖／翻攝自TampaPD）

▲夫妻帶著孩子在車上睡覺，突然遭男子開槍掃射。（圖／翻攝自TampaPD）

記者李振慧／綜合報導

美國佛州坦帕市發生誇張槍擊案，21歲男子史塔曼(Christopher Stamat Jr)突然在停車場朝睡在車上的一家五口開槍，導致懷孕的女子頭部中彈，車上當時還有年紀只有9歲、4歲與3歲的年幼孩童，幸好父親與孩子都沒有生命危險。

事件5日凌晨4時30分發生在當地小馬丁路德娛樂中心(Martin Luther King Jr. Recreation Complex)對面的停車場，當時30歲男子帶著20歲懷孕老婆，與3名孩子在車上睡覺，然而睡到一半時，開車路過的史塔曼突然朝車內連開10幾槍，導致懷孕妻子中彈。

慘案發生後，警方根據監視器畫面鎖定一輛轎車，後來順利追查到史塔曼，搜查其家中找到手槍，與現場子彈痕跡匹配的空彈殼。頭部中彈的孕婦，送醫後幸好沒有生命危險，父親與3名孩童也安然無恙。據了解，受害者一家因為沒有親戚能幫忙提供住所，全家已經睡在租來的車上好幾個月。

警方表示，目前沒有任何跡象顯示史塔曼與受害者一家認識，犯案動機仍在調查中，史塔曼被控4項使用武器致命襲擊罪、1項二級謀殺未遂罪與1項朝車內開槍的罪名。

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