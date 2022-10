一家五口睡在車上　男路過突然瘋狂掃射10槍「孕婦頭部中彈」

▲夫妻帶著孩子在車上睡覺,突然遭男子開槍掃射。(圖/翻攝自TampaPD)

記者李振慧/綜合報導

美國佛州坦帕市發生誇張槍擊案,21歲男子史塔曼(Christopher Stamat Jr)突然在停車場朝睡在車上的一家五口開槍,導致懷孕的女子頭部中彈,車上當時還有年紀只有9歲、4歲與3歲的年幼孩童,幸好父親與孩子都沒有生命危險。

事件5日凌晨4時30分發生在當地小馬丁路德娛樂中心(Martin Luther King Jr. Recreation Complex)對面的停車場,當時30歲男子帶著20歲懷孕老婆,與3名孩子在車上睡覺,然而睡到一半時,開車路過的史塔曼突然朝車內連開10幾槍,導致懷孕妻子中彈。

慘案發生後,警方根據監視器畫面鎖定一輛轎車,後來順利追查到史塔曼,搜查其家中找到手槍,與現場子彈痕跡匹配的空彈殼。頭部中彈的孕婦,送醫後幸好沒有生命危險,父親與3名孩童也安然無恙。據了解,受害者一家因為沒有親戚能幫忙提供住所,全家已經睡在租來的車上好幾個月。

警方表示,目前沒有任何跡象顯示史塔曼與受害者一家認識,犯案動機仍在調查中,史塔曼被控4項使用武器致命襲擊罪、1項二級謀殺未遂罪與1項朝車內開槍的罪名。

????????????????????????????????: ???????????????? ???????? ???????????????? ???????????? ????????????????????????????! #YourTampaPD is urging anyone with information related to a shooting on N Oregon Ave early this morning to come forward. A pregnant mother of three was injured. READ MORE: https://t.co/Ye6WBsinJq pic.twitter.com/qODgD7P6mc