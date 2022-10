俄羅斯又射！　俄官媒：10多枚飛彈從裏海方向飛往烏克蘭

▲烏克蘭首都基輔10日發生多起爆炸事件。(圖/路透)

記者詹雅婷/綜合報導

俄羅斯衛星通訊社11日指出,超過10枚以上的飛彈自裏海(Caspian sea)方向飛往烏克蘭。有消息稱,飛彈正飛往烏克蘭的利沃夫、捷爾諾波爾等地的方向。

Around 7 in the morning on October 11, strategic aircraft of the occupiers - Tu-95 and Tu-160 missile carriers - operate from the Caspian Sea area. X-101/X-555 missiles were fired over the territory of Ukraine. pic.twitter.com/GApFtMdjV5