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出發了！日本隔2年半敞開國門　台灣旅客搭首班飛機啟程：好開心

▲▼日本關閉國門兩年半後首次向自由行遊客敞開大門的第一天，乘客搭機抵達羽田國際機場。（圖／路透）

▲日本關閉國門兩年半後首次向自由行遊客敞開大門的第一天，乘客搭機抵達羽田國際機場。（圖／路透，下同）

文／中央社記者楊明珠東京11日專電

日本政府今天起解除因防疫所設的入境管制，日媒報導，台灣的機場今天一大早就有要前往日本觀光的旅客大排長龍，有旅客受訪時說「等這一天很久了」、「很開心」。

日本朝日電視台報導，台灣時間今天凌晨4時許，桃園機場就有要前往日本各地的觀光客排隊。日本政府今天起針對台灣等地的民眾實施短期訪日免簽證措施，大幅放寬入境日本的限制。

報導採訪在桃園機場的台灣民眾，問是否知道這是日本邊境解封後的首班客機時，一名男子答說：「當然知道，等這一天很久了」、一名女子說：「很開心，很期待」。

在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情於2020年爆發前，2019年台灣訪日的觀光客全年約491萬人次。

報導說，台灣將從13日開始邊境解封，強制隔離的措施改為0加7，形同實質不須隔離，期待觀光往來能恢復到疫前的情況。

▲▼日本關閉國門兩年半後首次向自由行遊客敞開大門的第一天，乘客搭機抵達羽田國際機場。（圖／路透）

日本放送協會（NHK）報導，有關防疫的邊境管制措施今天起大幅放寬，入境日本的人數上限（原本是每天最多5萬人）撤除，自由行外國旅客的入境管制措施時隔2年半解禁。邊境管制措施幾乎解禁，可恢復到疫前的狀態。

日本針對來自台灣、美國、韓國等68國和地區因觀光目的等訪日的短期旅客重新實施免簽證措施。日本大城市以外的地方機場、港口可望陸續接受國際線的航班入境。

此外，對於所有入境者，如果沒出現疑似發燒等染疫症狀，入境日本時不須篩檢，也不要求入境日本後在自家等地自主健康管理。不過，入境人士仍須提出接種3劑疫苗的證明，或是登機前72小時受檢的陰性證明。

中國湖北被確定是COVID-19疫情發源地，日本政府於2020年2月起拒絕停留過湖北省的外國人士等入境，之後實施各項入境管制措施，但今天起解封後，幾乎恢復到疫前的狀態。

日本首相岸田文雄上週發表施政演說時表示，希望善用日圓貶值等條件，招攬外籍觀光客，達到外籍觀光客消費額一年逾5兆日圓（約新台幣1.11兆元）的目標，這目標金額高於疫前。

訪日的外籍觀光客在疫前的2019年有3188萬人次，消費額一年可達約4兆8000億日圓。但是疫情肆虐全球後，日本政府階段性的加強邊境管制措施，各航空公司國際線航班陸續停飛或減班。

訪日外籍觀光客2020年減至約411萬人次，比2019年減少87.1%。2021年減至24萬人次，比2019年減少99.2%。今年開始漸漸鬆綁邊境管制措施。

今年4月，日本政府為了因應日本人返國、留學生等外籍人士入境，將入境人數上限由每天7000人提高為1萬人。今年6月，時隔2年重啟開放外籍觀光客入境，但限於須有導遊陪同的套餐行程團客。平均每天接受入境的人數上限增為2萬人。不過，即使重啟開放外籍客入境，6月僅252人、7月7903人、8月1萬826人外籍觀光客入境。

9月開始，日本政府將每天入境人數上限提高為5萬人，並允許訪日外籍觀光客可以是不須導遊陪同的團客。

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