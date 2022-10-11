說好的「抗日」呢？日本今開放免簽入境旅遊　南韓旅客擠爆機場

▲日本11日開放免遷入境旅遊，當天金浦機場韓亞航空櫃檯擠滿準備搭機飛往東京羽田的旅客。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

日本今（11）日起邊境管控政策進一步解禁，取消入境人數每天5萬人次上限、開放非團客的個人外國旅客入境，同時重啟對台灣、南韓、美、英等68國免簽措施。對此，南韓預定10月出發前往日本觀光的旅客數與2019年相比暴增9倍之多；同時，首爾金浦往返東京羽田的航線也恢復至每周56班。

根據韓媒《News1》，在全球新冠疫情爆發2年7個多月後，日本終於解除因防疫所設置的入境限制，其中南韓當地10月前往日本旅遊的觀光客數量，與新冠疫情前、反日運動潮相比增長了9倍以上之多，就連日本當地的觀光業者都嗅到了這股商機，在旅遊商品行銷上積極展開攻勢。

南韓當地知名旅行社「Very Good Tour」（참좋은여행）指出，自從日本針對觀光入境陸續鬆綁防疫措施限制後，預定10月出發前往日本旅遊的南韓觀光客數為3365人，比起9月成長了321%、與8月相比則成長334%，與爆發「抵制日貨」（日韓貿易戰）之前相比，則恢復過往76%（4838人）的水準，至於與爆發抵日風潮後相比，則是成長了857%（約9.5倍）。

日本當地觀光業者則嗅到這股後疫情時代的商機，紛紛結合政府觀光推廣部門積極展開行銷，甚至本月5日還在首爾市中區的總統飯店（President Hotel）與九州觀光機構合辦九州觀光說明會，現場有日本30間業者共45人、南韓22間業者共60多人參與。

▲觀光客在日本開放免遷入境旅遊首日踏上東京羽田機場。（圖／路透）

日本國土交通省轄下的國際觀光振興機構（JNTO）也計畫重起過去曾經因反日、新冠疫情而中斷的觀光推廣活動，尤其是將瞄準年輕世代積極推廣高爾夫旅行。

該機構的首爾事務所所長表示，「在日本觀光市場中，韓國旅客占了最大、且最核心的部份。自從經歷了抵制日貨、新冠疫情後，觀光的潛在需求明顯成長許多。尤其是日圓、韓元貶值後相對可以減輕旅費的負擔，使得旅遊需求大增。」

根據統計，南韓前往日本旅遊的觀光客人數2018年來到最高峰，達到754萬人；不過自從2019年日韓關係因貿易戰而降至冰點後，觀光客人數因抵制日貨風潮而減少了25.9%，下跌至558萬4600人。

南韓國土交通部11日宣布，從30日起往返首爾金浦、東京羽田的航班從每周28個班次擴增至每周56個班次，經營該航線的航空公司每天可分2個班次往返兩地。隨著往返日韓的航班班次增加、機票價格降低，恢復過往旅遊需求指日可待。

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