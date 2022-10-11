俄巡弋飛彈狂轟基輔發電廠！「炸出蕈狀雲」電網陷危　爆炸畫面曝

#Ukrainian media publish video of the "arrivals" of two #Russian "Kalibr" cruise missiles at the Thermal Power Plant in #Kyiv. pic.twitter.com/csv8n4j2gY — NEXTA (@nexta_tv) October 10, 2022

記者葉睿涵／綜合報導

俄羅斯10日發射84枚飛彈襲擊烏克蘭多地，造成基輔有至少19人死亡105人受傷，11處關鍵基礎設施被毀。外媒最近公開畫面，顯示俄羅斯對基輔的發電廠發射了2枚3M-54 Kalibr巡弋飛彈，導致發電廠被毀。

東歐網媒NEXTA在推特po出烏克蘭媒體拍到的畫面，顯示俄羅斯10日發射了2枚3M-54 Kalibr巡弋飛彈，對基輔火力發電廠發動襲擊。從現場畫面可見，飛彈首先擊中發電廠左側煙囪，煙囪發生爆炸後升起黑色濃煙，還冒出如核彈爆炸後的蕈狀雲。

▲俄羅斯對基輔發電廠發射飛彈。（圖／翻攝自推特）

數秒後，影片又傳來一聲巨響，下秒鏡頭一轉，只見天空又飛過一枚飛彈，擊中煙囪的右方區域後發生爆炸。右方煙囪閃現火光後，炸出滾滾白煙。在這場襲擊後，烏克蘭能源部證實，該國的電網受到戰爭以來最嚴重的襲擊，同時宣布烏克蘭將自11日起暫停電力出口。

烏克蘭總統澤倫斯基10日在Telegram怒道，俄羅斯的攻擊目標明顯是烏克蘭的平民和全國各地的能源基礎設施，「他們故意選擇這樣的時間和目標發動襲擊，就是為了造成更多破壞，俄羅斯的這些行動暴露了這個恐怖主義國家的真面目。」