河粉店「裸體圍裙」上菜！男客看6粒渾圓巨乳快遮不住　女店員IG曝

記者張寧倢／綜合報導

一家河粉店出現整排「乳浪」，3名女店員圍裙裡什麼都沒穿，看起來近乎裸體，只見她們親切地彎腰為客人點餐、上菜，不時露出深溝側乳，不僅男客笑得合不攏嘴，網友們也集體暴動「求店址」。

▲泰國河粉店3名女店員圍裙下什麼都沒穿，炸出渾圓巨乳。（圖／翻攝自IG／@djbarbiemozz，下同）

一家河粉店最近在社群媒體上被網友問爆，影片中店家菜單寫著泰文，3名女店員全都沒穿上衣，只靠著貼身圍裙遮住兩點，胸前渾圓形狀一覽無遺，加上店員們不時彎腰工作，在場男客人看到6顆巨球晃動場面，都笑得非常開心，許多網友也紛紛留言「店家在哪？」、「我可以每天吃河粉」、「好想念泰國」。

事實上，影片中的女子是泰國知名DJ芭比莫絲（Barbie Mozz）和她的友人，推測她們只是為了拍片打扮成小吃店員，而非這家河粉店雇用的性感辣妹。不過，這不是芭比莫絲第一次吸引大眾目光，擁有好身材的她過去穿「線條裝」遛貓、在機場推行李不小心露出側乳的照片都曾在網路上被瘋傳。

▲芭比莫絲火辣現身機場。

▲芭比莫絲遛愛貓，IG貼文吸萬人朝聖。

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