別越過紅線！俄大使警告：美對烏軍援將使「戰爭升級」

▲俄羅斯駐美大使安托諾夫警告美國不要向烏克蘭提供武器，以免戰爭進一步升級。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

俄羅斯10日襲擊烏克蘭多地，造成19死105傷，美國隨即宣布將為烏提供先進的防空系統，協助烏克蘭提升自衛能力。俄羅斯駐美大使館在當地10日警告，華盛頓及其盟友不應再向烏克蘭提供武器，以免戰爭進一步升級。

綜合外媒報導，俄羅斯駐美大使安托諾夫（Anatoly Antonov）在當地10日發布聲明，「我們呼籲美國及其盟友不要越過他們已接近的『紅線』，停止向基輔政權輸送致命武器。這只會產生新的受害者和破壞，並進一步延長衝突。」

安托諾夫強調，拜登政府進一步為烏克蘭提供軍事支持將增加戰爭擴大的風險，「美國無論是為基輔提供軍援、情報、軍人或作戰指南，都可能導致局勢進一步升級，並增加俄羅斯與北約發生衝突的風險」。

在基輔被飛彈襲擊當天，美國總統拜登與烏克蘭總統澤倫斯基通話，承諾美國將為烏克蘭提供先進的防空系統，而澤倫斯基也指出，「防空是我們國防合作的第一要務。烏克蘭將盡一切努力加強武裝部隊的能力，讓敵人更痛苦。」

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