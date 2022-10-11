俄84枚飛彈釀最大規模「電網破壞」！　烏克蘭今起暫停電力出口

▲俄羅斯10日對烏克蘭發射超過80枚飛彈，札波羅熱地區救難人員從廢墟中找到一名罹難者。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

俄羅斯10日對烏克蘭發射大量飛彈，導致至少19人死亡、105人受傷，也讓烏克蘭電網遭受開戰以來最嚴重的破壞，上千個居民區斷電。烏克蘭政府緊急宣布，自11日起暫停電力出口，有可能實施輪流限電，呼籲居民節約用電以應對電力短缺，並警告烏克蘭基礎設施未來仍可能繼續受俄軍攻擊。

綜合外媒報導，烏克蘭能源部長在談話中表示，俄羅斯10日對烏克蘭能源系統的襲擊是自2月開戰以來最大規模的一次，目的是為了盡可能造成供電轉換困難。烏克蘭能源部聲明指出，「今天飛彈擊中了熱力發電廠和變電所，迫使烏克蘭從2022年10月11日起暫停電力出口以穩定本國能源系統。」

烏克蘭總統辦公室副主任季莫申科（Kyrylo Tymoshenko）發文指出，顯然，大多數俄軍導彈都擊中了不同城市的電力系統。他警告民眾，「需要對這類砲擊的後果做好準備，甚至可能輪流停電。」據悉，空襲導致15個州部分地區出現供電問題，截至當地時間10日晚間9時仍有1307個居民區處於斷電狀態，其中以蘇梅州、利沃夫州占最多停電區。

烏克蘭國家緊急服務部門呼籲人民節約用電，10日晚間7時到11時因實施強度壓力測試，要求居民避免使用電暖爐、電烤箱、微波爐、洗衣機等高耗能電器。另外，基輔市政府則希望居民和企業從下午5時到10時之間有限地用電，並關閉店家招牌燈光，「一同協助城市度過電網的嚴峻負荷。」

烏克蘭當局警告俄羅斯可能將繼續攻擊重要的社會基礎設施，同時，部分地區的加油站前也排起長隊，顯示10日的大規模導彈襲擊加深了烏克蘭人對今年冬季能源使用的擔憂。

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