寵物犬又咬死人！80歲老婦家附近散步　遭2獵犬暴咬陳屍馬路上

▲美國近來連續傳出多起寵物犬咬死人事件。(圖/示意圖/CFP)

記者李振慧/綜合報導

美國加州發生獵犬咬死人事件,80歲亞裔婦女宋韓(Soon Han,音譯)在街道散步時,突然遭2隻阿根廷杜高犬(Dogo Argentino)犬攻擊,重傷的她倒在路邊,在現場被宣判身亡。

聖伯納迪諾郡(San Bernardino County)治安官表示,宋韓7日上午11時左右在博爾迪梅薩(Blady Mesa)家附近散步時,遭到2隻鄰居飼養的阿根廷杜高犬攻擊,被人發現時整個人倒在街上失去意識,當場宣判已經身亡。

警方隨後將狗主人逮捕並且配合調查,調查期間,2隻涉案犬被暫時安置在聖伯納迪諾郡動物管制中心。根據美國養犬俱樂部資料,阿根廷杜高犬是一種十分強壯的獵犬,常在搜救、軍事與警察行動中服務,也是會盡責保護主人的忠犬,但比較推薦給具有管教經驗的主人,而非一般飼主。

美國近來頻傳寵物狗咬死人事件,田納西州上周發生2名年幼孩子被比特犬咬死,死者為2歲女童莉莉(Lilly Bennard)與5個月大男嬰霍勒斯(Hollace Dean Bennard),媽媽克斯汀(Kirstie Jane Bennard)為了拯救2孩也被咬成重傷,送醫後被宣告身亡,2狗已被安樂死,不幸消息引發許多民眾在網路上表達哀悼。

Two toddlers were mauled to death by the family’s pet pit bulls in Shelby County, Tennessee.



The mother of the children, Kirstie Jane Bennard, 30, spent “over 10 minutes” trying to fight off the two dogs when they suddenly attacked the 5-month-old boy and the 2-year-old girl. pic.twitter.com/0U5Bh9cNQM