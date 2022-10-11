狂轟基輔原因曝！專家：普丁像逼入絕境的老鼠　比任何時候都危險

▲俄羅斯安全事務專家加列奧蒂認為，現在的普丁比以往任何時候都危險。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

俄羅斯總統普丁繼上個月發布動員令後，10日再次對烏克蘭首都基輔發動攻擊，讓烏俄戰爭升級。俄羅斯安全事務專家加列奧蒂（Mark Galeotti）推測，從普丁的種種行為來看，普丁現在已像一隻「被逼入絕境的老鼠」，比以往任何時候都更危險。

據《每日郵報》報導，俄羅斯連接本土及克里米亞半島的克里米亞大橋8日被炸，俄軍隨後在10日對烏克蘭發射84枚飛彈，以示報復。加列奧蒂指出，普丁此一行為象徵著極為重要的心理轉變，證明他如今已不再試圖贏得戰爭，只期望可以「不明顯地輸掉這場戰役」。

加列奧蒂表示，如今的普丁已不再能隨心所欲地定義勝利，在吞併多個烏克蘭地區後，普丁要終止這場戰爭，勢必要將這些領土「吐出來」，而這一舉動將直接毀掉普丁的政治生涯，因為他已無法達成他過去塑造的「恢復帝國的強人」的形象，反而將淪為「割讓俄羅斯地區的沙皇」。

▲俄羅斯10日轟炸基輔，造成19人死105人受傷。（圖／路透）

俄羅斯軍隊近來屢屢爆出軍費被高層貪污，導致武器粗製濫造、裝備不良，讓擁有西方精良武器與高超技藝的烏克蘭士兵佔據上風，然而普丁卻在此時發布局部動員令，將戰爭帶到每一個俄羅斯家庭。加列奧蒂認為，從普丁的這個舉動可見，他現在考慮的只有自己的政治生涯，也準備為自己的野心犧牲無數生命。

沒有任何軍事經驗的普丁，將自己塑造成「戰士總統」的形象，還對戰事指指點點。加列奧蒂回憶自己數年前遇到一群俄羅斯軍官的經驗指出，這些軍官喝了酒後，開始嚴厲批評普丁的軍事策略妄自尊大，「這就像是一個處男在我的新婚之夜告訴我該怎麼做」。

不幸的是，這種不滿的情緒在俄羅斯越來越普遍，而且普丁在烏克蘭採取的強硬措施也受到越來越多民族主義者的批評。加列奧蒂指出，如今的普丁就像是一隻「被逼入絕境的老鼠」，他知道自己獲勝的唯一方法，就是讓烏克蘭放棄抵抗，而手握核武、全球食品和能源供應的普丁，比以往任何時候都更危險。