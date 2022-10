俄狂射84枚飛彈砲轟烏克蘭　女街上自拍突然「飛彈飛過頭頂」爆炸

▲女子視訊到一半時,飛彈突然在身後爆炸。(圖/翻攝自Twitter)

記者李振慧/綜合報導

俄羅斯10日向烏克蘭各地發動攻擊,發射超過84枚飛彈造成多人死亡,其中遭到連續砲彈攻擊的首都基輔,傳出至少8人死亡、24人受傷,還有一名女子在街頭視訊向親友報平安時,一顆飛彈就在她身後爆炸,瞬間發出巨大火光,驚險畫面在網路上瘋傳。

俄羅斯總統普丁日前才指責烏克蘭轟炸克里米亞大橋(Crimean Bridge),是恐怖主義行為,10日早上突然發射超過84枚飛彈,襲擊烏克蘭首都基輔、哈爾科夫(Kharkiv)和利維夫(Lviv)等城市,造成各地至少14人死亡、97人受傷。

A girl was recording a video message in #Kyiv and was hit by an explosive wave. pic.twitter.com/LJIX5iDmWK