俄狂射84枚飛彈砲轟烏克蘭　女街上自拍突然「飛彈飛過頭頂」爆炸

▲女子視訊到一半時，飛彈突然在身後爆炸。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

俄羅斯10日向烏克蘭各地發動攻擊，發射超過84枚飛彈造成多人死亡，其中遭到連續砲彈攻擊的首都基輔，傳出至少8人死亡、24人受傷，還有一名女子在街頭視訊向親友報平安時，一顆飛彈就在她身後爆炸，瞬間發出巨大火光，驚險畫面在網路上瘋傳。

俄羅斯總統普丁日前才指責烏克蘭轟炸克里米亞大橋(Crimean Bridge)，是恐怖主義行為，10日早上突然發射超過84枚飛彈，襲擊烏克蘭首都基輔、哈爾科夫(Kharkiv)和利維夫(Lviv)等城市，造成各地至少14人死亡、97人受傷。

A girl was recording a video message in #Kyiv and was hit by an explosive wave. pic.twitter.com/LJIX5iDmWK — NEXTA (@nexta_tv) October 10, 2022

烏克蘭各地民眾被轟炸的影像在網路上流傳，其中一名戴著耳機的年輕女子，走在基輔大學附近時用手機視訊時，可以聽到遠處傳出炸彈轟炸聲，她害怕表示，「我剛剛看到飛彈，我聽到…」，話還沒有說完一顆飛彈突然就飛過她頭頂，在不遠處爆炸，嚇得她立即蹲下摀住頭，差點就被碎片擊中。

國家緊急服務部門發言人表示，首都基輔遭到多起爆炸，目前已造成至少8人死亡、24人受傷。市長克里契科(Vitali Klitschko)也回報，位於基輔市中心的舍甫琴科區(Shevchenko)發生爆炸，該區域有許多歷史建築與政府辦公室。烏克蘭軍方表示，俄羅斯向他們發射了84枚巡航導彈，其中一半飛彈已被軍方擊落，剩餘飛彈則砸向各地城市。

▼基輔遭俄軍連續砲轟。（圖／路透社）