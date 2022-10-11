「調情酒杯」在家就能DIY！帥爸輕鬆切開酒瓶　清脆聲響超療癒

記者羅翊宬／綜合報導

與另一伴在下著毛毛雨的夜晚小酌怡情時，免不了需要美麗且別緻的酒杯，這樣才能顯得別有一番情調，不過當家裡缺乏空酒杯時該怎麼辦呢？國外就有一名巧手的爸爸，他透過「熱脹冷縮」的簡單原理，讓玻璃酒瓶化身為酒杯，只需要在網路上訂購玻璃切割器，幾乎就能獲得所有款式的酒杯。

綜合外媒報導，社群媒體TikTok的使用者「a_dad_called_brian」（布萊恩）經常上傳他切割各種款式玻璃酒瓶的影片，他在影片中展示如何透過具創造性且簡單的方法，來讓杜松子酒空酒瓶發揮更大的作用，過程中僅需要熱水壺、玻璃切割器、砂紙。

從他上傳的各種影片可以看到，首先他會先確定好想要留下的杯身，拿起筆做記號，接著使用玻璃切割器，在玻璃酒瓶上劃出割線，清脆的聲響就如同童年時拿起剪刀剪色彩繽紛的色紙般有趣，澎湃的內心滿載著期待。

緊接著，布萊恩拿起熱水壺開始沿著酒瓶的玻璃割線上倒出熱水，之後打開冷水的水龍頭，透過「熱脹冷縮」原理直接讓玻璃酒瓶成功分割成兩半。布萊恩將玻璃酒杯倒置在砂紙上，透過砂紙將杯緣磨平，之後再拿起砂紙磨平還未被磨平的部份，一個美麗又別具巧思的酒杯就此誕生。

布萊恩的方法不僅能將空酒瓶「回收、利用」打造成新的酒杯，還可以打成各種置物桶，放進各種刀具、餐具等。

報導指出，其實玻璃切割器在一般的網路購物通路上就能夠購買。