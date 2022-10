4歲兒面前被3公尺鯊魚攻擊　三寶爸全身血獲救「手臂幾乎被扯斷」

▲男子在兒子面前被鯊魚攻擊。(圖/示意圖/CFP)

記者李振慧/綜合報導

澳洲38歲男子派克(Robbie Peck)在黑德蘭港(Port Hedland)用魚叉捕魚時,在4歲兒子面前被一條近3公尺長的公牛鯊攻擊,導致一條手臂幾乎被扯斷,全身是血的他後來好不容易回到岸上,被目睹慘案的兒子稱讚十分勇敢。

事件7日上午11時30分左右,發生在距離黑德蘭港岸邊約11公里處海中,身為三寶爸的派克,帶著兒子與朋友到當地遊玩,當他手上拿著剛捕到的魚正想要回到船上時,一條巨大公牛鯊突然咬住他的手臂和手腕。

A Port Hedland father who survived a shark attack remains in a stable condition tonight after undergoing surgery at Royal Perth Hospital.



Doctors were able to save Robbie Peck's arm in a delicate operation. @SarahSmith9_ #9News pic.twitter.com/cNbZpkgvOH