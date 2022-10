巴西總統「吃人肉」恐怖言論被挖出　影片自爆：我會吃印第安人

記者張寧倢/編譯

巴西總統波索納洛(Jair Bolsonaro)將於30日的第二輪大選投票中挑戰連任,然而,近日卻被挖出6年前一段受訪影片,他親口對美媒記者說「我會吃印地安人,完全沒問題的。」令人驚駭的「吃人肉」言論被對手候選人剪輯成競選宣傳片,原住民政治人物、人類學者皆憤怒譴責波索納洛。

▲巴西總統波索納洛(Jair Bolsonaro)2016年受訪時稱自己會吃掉印第安人。(圖/達志影像/美聯社)

根據《衛報》報導,巴西總統大選將在30日的第二輪投票中揭曉勝負,現任總統波索納洛目前的支持度比競爭對手、前總統魯拉(Luiz Inácio Lula da Silva)低約10個百分點。然而,選前20天,波索納洛6年前仍是國會議員時的一段《紐約時報》訪問影片被對手陣營剪輯成競選廣告,主題是「波索納洛揭露自己會吃人肉」,引發巴西社會一片震驚。

原版76分鐘採訪影片被挖出來分析,波索納洛不僅說出「不衛生的」(unhygienic)海地女性提供性服務的言論,還聲稱亞馬遜亞諾馬米地區(Yanomami)的原住民發生食人行為, 「有次我去蘇魯庫魯(Surucuru)…有個印第安人死了,族人們正在煮他,他們會把印第安人煮了,這是他們的文化。」

記者猜測應該不是為了食用,但波索納洛補充,「沒錯,是要煮來吃的。他們會熬煮2、3天,再配著香蕉一起吃。」隨後更表示,他主動向導遊提出想從旁觀看烹煮遺體的過程,但對方表示如果要去就得一起「分食」,聽完之後同行者沒有人想去所以計畫泡湯了,而波索納洛卻對記者說,「但我會吃印第安人的,完全沒問題。」(But I’d eat an Indian, no problem at all.)

▲衛報指出,波索納洛過去罵女性政治人物「婊子」,假裝大口喘氣嘲笑新冠患者的畫面都被對手剪成競選宣傳片。(圖/路透)

出身亞諾馬米族的民意領袖、人類學家Júnior Yanomami嚴正譴責波索納洛的言論,「我的族人不是食人族…這種情況並不存在,從未存在,甚至連我們的祖先也根本沒有這樣過。」剛當選國會議員的原住民社運人士Sônia Guajajara也推文怒批,「波索納洛是個撒謊狂。」

波索納洛向法院控告魯拉的競選廣告是在「散播假新聞」,自己的原意被刻意扭曲。一名法官8日做出初步裁決,要求魯拉陣營將競選廣告下架,因為影片可能損害波索納洛的聲譽,並影響選舉公正性。裁決出爐後,網路社群更大力地擴散「食人族波索納洛」相關文章和迷因圖,而波索納洛說「會吃印第安人」的影片已突破數百萬次點閱。

