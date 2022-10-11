　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

北韓第7次核試處最終階段！金正恩親下指導棋　未來核武使用更靈活

▲▼金正恩從9月底至10月初親自指導「戰術核武部隊」訓練，進行高達7次試射。（圖／路透）

▲金正恩從9月底至10月初親自指導「戰術核武部隊」訓練，進行高達7次試射。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）近來提高軍事挑釁的頻度與層級，從9月25日起在15天以內進行高達7次的導彈試射、2次的軍機升空挑釁，當局解釋此為「戰術核武運用部隊」訓練，由最高領導人金正恩親下指導棋。對此，聯合國安理會警告，北韓重新挖掘豐溪里核試驗場第3號坑道後，第7次核試驗準備工作已步入最終階段。

根據日媒《產經亞洲》，聯合國安理會某小組在一份專家報告中指出，儘管北韓在外媒見證下於2018年5月炸毀豐溪里核試驗場的坑道，不過從今年3月起北韓當局又在第3號坑道入口處重新挖掘，而豐溪里核試驗場的工作為北韓發展核武、進行更多核試驗鋪平道路。

另外，北韓在寧邊核設施擴大了核裂變物質的生產能力。

其實，從北韓近來的軍事動向，包括其所試射的導彈種類，以及由金正恩親自下令指揮的「戰術核武運用部隊」訓練，可以得知北韓目前正積極研發如何充分靈活使用規模較小的戰術核武，從不同的地點同時發射攻擊，盡可能避開敵方的導彈攔截系統。

▲▼北韓透過導彈試射，能夠達成核彈頭小型化的目標，更能輕鬆靈活運用核武。（圖／路透）

▲北韓透過導彈試射，能夠達成核彈頭小型化的目標，更能輕鬆靈活運用核武。（圖／路透）

美國智庫史汀生中心（The Stimson Center）特別研究員、前國際原能總署（IAEA）副總幹事海諾寧（Olli Heinonen）於10日接受《自由亞洲電台》（RFA）專訪時便直言，北韓未來將會執行第7次核試，透過核試來完善其核武研發，達到將核彈頭小型化的目的。

海諾寧指出，一般用於戰術核武的核試中，其爆炸威力可達20kt（千噸），不過依照情況的演變，北韓也可能進行威力僅1kt的核實驗。目前北韓已完成豐溪里核試驗場第3號坑道的修復工作，至於何時將進行第7次核試驗，僅須由高層進行政務性判斷，從3號坑道的規模來看，若北韓在此進行第7次核試，其戰略目標可能是完善小型戰術核武的運用。

不過海諾寧也透露，目前北韓所持有、適合用於製造戰術核武和彈頭的核分裂物質並不多，「由於寧邊核設施5兆瓦（MW）核子反應爐從過去以來啟動相當長的時間，再處理鈽以放置超過1年以上，這些再處理鈽並不適合用於核彈頭的小型化，因此需要重新生產鈽。」

南韓科學技術政策研究院（STEPI）研究員李春根（이춘근）則表示，「在推動核武器小型化上，鈽會稍微有利。由於北韓寧邊核設施老舊、鈽的生產性能不高，因此北韓很有可能構思能夠同時提煉鈽、高濃縮鈾的方法。」

►花蓮福康飯店「雙人1泊1食2599元」！限量30組、小旅行首選

ET快訊
中山大學獼猴又進化！　插吸管「暢飲手搖杯」
台積電瀕400元還沒完！　專家：我們習慣的好日子沒有了
桃園女隆乳月賺50萬　「無證照」器材全是黑心貨
甩約泡醜聞！「登山女神」曾格爾IG宣布好消息：我來了
史上首次！　白沙屯媽祖粉紅超跑「搭火車」
不忍了！葉丙成遭匿名留言控性騷女學生　秀出提告證據
遭姚元浩頻頻糾正！　浩子罕動怒：你叫他來
快訊／高雄最美輕軌段試營運出包　無預警停駛

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

又收到「炸彈預告」恐嚇信！　日本西九州新幹線加強戒備

俄巡弋飛彈狂轟基輔發電廠！「炸出蕈狀雲」電網陷危　爆炸畫面曝

出發了！日本隔2年半敞開國門　台灣旅客搭首班飛機啟程：好開心

被親戚性侵！15歲少女腹痛驚覺懷孕　嫌犯母親竟放火燒她

俄84枚飛彈釀最大規模「電網破壞」！　烏克蘭今起暫停電力出口

寵物犬又咬死人！80歲老婦家附近散步　遭2獵犬暴咬陳屍馬路上

河粉店「裸體圍裙」上菜！男客看6粒渾圓巨乳快遮不住　女店員IG曝

北韓從水庫底射彈！金正恩警告美韓「沒啥好談」　演練轟爆機場港口

烏克蘭又遇襲！札波羅熱一夜15起爆炸奪命　學校被飛彈擊中

別越過紅線！俄大使警告：美對烏軍援將使「戰爭升級」

「橘色惡魔」國慶登場！　京都橘高校吹奏部登凱道

北一女樂儀旗隊登凱道　無伴奏靜默槍法考驗默契

橘色惡魔國慶完閃電離台　回日本期中考在飯店也K書

如何打開免洗筷不歪斜？　套子往上一抽完美分解！

王瞳看到「30」：是艾成在說想我　含淚露面宣傳...替他完成心願

陸外交部回應蔡英文雙十演說　「台灣沒總統！民進黨別挑釁」

台灣訓練不出橘色惡魔？　網推建中樂旗：世界季軍

IVE成員走紅毯「走路姿勢詭異」　一看鞋子…網傻眼罵爆：太離譜

台灣藝人「國慶日發聲」被讚爆　邰智源遭虧「不舔沒錢啊」神回應

林宥嘉突Cue《原子少年》清唱超穩　FEniX獻出道曲《Fire Fighter》

又收到「炸彈預告」恐嚇信！　日本西九州新幹線加強戒備

俄巡弋飛彈狂轟基輔發電廠！「炸出蕈狀雲」電網陷危　爆炸畫面曝

出發了！日本隔2年半敞開國門　台灣旅客搭首班飛機啟程：好開心

被親戚性侵！15歲少女腹痛驚覺懷孕　嫌犯母親竟放火燒她

俄84枚飛彈釀最大規模「電網破壞」！　烏克蘭今起暫停電力出口

寵物犬又咬死人！80歲老婦家附近散步　遭2獵犬暴咬陳屍馬路上

河粉店「裸體圍裙」上菜！男客看6粒渾圓巨乳快遮不住　女店員IG曝

北韓從水庫底射彈！金正恩警告美韓「沒啥好談」　演練轟爆機場港口

烏克蘭又遇襲！札波羅熱一夜15起爆炸奪命　學校被飛彈擊中

別越過紅線！俄大使警告：美對烏軍援將使「戰爭升級」

再嗆陳時中！　柯文哲：用民主自由糖衣包裝「吃香喝辣特權」

6歲妹妹天生爆炸頭被笑到不想上學　網友暖心打氣：寶貝！這髮型很酷

又收到「炸彈預告」恐嚇信！　日本西九州新幹線加強戒備

房仲也會怕！　事故屋求售備註「太陽下山前帶看」網笑翻

俄巡弋飛彈狂轟基輔發電廠！「炸出蕈狀雲」電網陷危　爆炸畫面曝

《聲林》冠軍爆「鼻涕全黑、想吐」　曝光超嚴峻工作環境！

一次2台不簡單　BMW「5系列、X3休旅」拿下IIHS最佳安全首選殊榮

曬淘寶人生帳單！引出千萬級淘寶買手及感人故事　小編贈匾額感謝並預告雙十一重要情報

後疫情時代電子支付百百種　中華電信多元付款一機搞定

出發了！日本隔2年半敞開國門　台灣旅客搭首班飛機啟程：好開心

網瘋傳「163歲木乃伊」摸女童　孫女本人現身曝真相：109歲！

國際熱門新聞

超辣女巫賣陰莖蠟燭　靠愛情咒年入550萬

「綠惡魔」集團現身紐約地鐵行搶

河粉店「裸體圍裙」上菜　6粒巨乳快遮不住

即／俄飛彈狂轟烏克蘭　普丁：報復克里米亞大橋被炸

烏克蘭遇襲14死97傷　民眾驚見爆炸狂逃

北韓從水庫底射彈！金正恩警告：沒啥好談

25歲女在家　突然被100發子彈射殺

日本開放免簽自由行　台人赴日最熱門地點曝

你來我們就打　德媒報導台灣隱形之盾

俄殘暴將軍上任2天　烏克蘭死傷破百

日本青旅老闆下藥性侵「落單女住客」！藏大量偷拍片

諾貝爾經濟學獎得主：金融危機不致發生

中國外交部回應「俄軍轟炸烏克蘭」

烏克蘭又遇襲！札波羅熱15起爆炸奪命

更多熱門

相關新聞

怕被烏俄戰火波及！波蘭急籲公民離開白俄

怕被烏俄戰火波及！波蘭急籲公民離開白俄

波蘭在當地10日發布聲明，呼籲所有在白俄羅斯的波蘭公民立刻離境，因為這個俄羅斯的親密盟友正面臨加入戰爭的壓力，而白俄與波蘭之間的關係也隨著烏俄戰爭的爆發日益緊張。

烏克蘭遇襲14死97傷　民眾驚見爆炸狂逃

烏克蘭遇襲14死97傷　民眾驚見爆炸狂逃

日本開放免簽自由行　台人赴日最熱門地點曝

日本開放免簽自由行　台人赴日最熱門地點曝

基輔被轟！G7緊急開會　美送更多防空系統

基輔被轟！G7緊急開會　美送更多防空系統

德國駐基輔領事館遭「俄軍飛彈」擊中

德國駐基輔領事館遭「俄軍飛彈」擊中

關鍵字：

日韓要聞國際軍武北韓朝鮮金正恩戰術核武核彈頭小型化核試驗

讀者迴響

熱門新聞

孩子穿390元夜市衣服被老師酸！媽媽霸氣反擊

快訊／台鐵今早死傷事故　延誤路段曝

快訊／3:24有感地震　初估3級以上

7-11明起停止免費提供咖啡、鮮食提網

「男員警坐超商休息」遭偷拍公審！8+9下場臉腫了

2000元振興津貼發放日期確定　鎮民快備齊2物

朴宰範唱一半：我朋友，很帥！　「大咖台灣男神登台」全場瘋掉

買台南Josh家暴房！屋主轉身見「恐怖彩蛋」

張立東1晚撩3正妹！信義區夜店「貼臉熱聊勾環抱」

楊冪暗處環抱「許凱臉埋她巨胸」！親密畫面被偷拍

吳卓林、房祖名「同父不同命」！

即／東部海域03：25地震！全台有感

凌晨規模5.9地震撼全台　氣象局回應了

勞退金一次領還月領？網曝長輩1選擇變很慘

即／國家警報大響！3:24花蓮外海5.9強震

更多

最夯影音

更多
「橘色惡魔」國慶登場！　京都橘高校吹奏部登凱道

「橘色惡魔」國慶登場！　京都橘高校吹奏部登凱道
北一女樂儀旗隊登凱道　無伴奏靜默槍法考驗默契

北一女樂儀旗隊登凱道　無伴奏靜默槍法考驗默契

橘色惡魔國慶完閃電離台　回日本期中考在飯店也K書

橘色惡魔國慶完閃電離台　回日本期中考在飯店也K書

如何打開免洗筷不歪斜？　套子往上一抽完美分解！

如何打開免洗筷不歪斜？　套子往上一抽完美分解！

王瞳看到「30」：是艾成在說想我　含淚露面宣傳...替他完成心願

王瞳看到「30」：是艾成在說想我　含淚露面宣傳...替他完成心願

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面