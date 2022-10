烏克蘭全境連環爆14死97傷　眼前炸出超大火球！民眾逃命畫面曝光

記者詹雅婷/綜合外電報導

俄羅斯軍隊10日襲擊烏克蘭多地,發射超過84枚飛彈、出動24架無人基,迄今造成14人死亡、97人受傷。除了首都基輔遇襲之外,中部第聶伯羅市(Dnipro)也被鎖定攻擊,當地開車民眾眼見前方路段被炸出巨大火球後,趕緊掉頭逃離,怎知另個方向也發生爆炸,瞬間竄出的火光與濃烈黑煙,就在眼前。

▲第聶伯羅市(Dnipro)10日也被俄軍鎖定攻擊。(圖/翻攝自推特)

The footage of the morning missile strike on the #Dnipro. pic.twitter.com/FIFD5KvfUh