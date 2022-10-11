烏克蘭全境連環爆14死97傷　眼前炸出超大火球！民眾逃命畫面曝光

記者詹雅婷／綜合外電報導

俄羅斯軍隊10日襲擊烏克蘭多地，發射超過84枚飛彈、出動24架無人基，迄今造成14人死亡、97人受傷。除了首都基輔遇襲之外，中部第聶伯羅市（Dnipro）也被鎖定攻擊，當地開車民眾眼見前方路段被炸出巨大火球後，趕緊掉頭逃離，怎知另個方向也發生爆炸，瞬間竄出的火光與濃烈黑煙，就在眼前。

▲第聶伯羅市（Dnipro）10日也被俄軍鎖定攻擊。（圖／翻攝自推特）

The footage of the morning missile strike on the #Dnipro. pic.twitter.com/FIFD5KvfUh — NEXTA (@nexta_tv) October 10, 2022

太陽報報導，俄羅斯10日朝烏克蘭各地發射致命飛彈攻擊，炸毀遊樂場、橋梁，也有平民命喪襲擊，車輛燒毀、建築物倒塌。其中，第聶伯羅市也至少遭到20枚飛彈擊中，當地重要基礎建設遇襲，數千人沒電可用。

網路流傳畫面顯示，第聶伯羅市一處街道被兩度擊中，在第一次爆炸發生時，多輛汽車立即停在路中間，眼見前方炸出超大火球、大量濃煙竄向天空，集體趕緊掉頭離開現場，一旁行人趕緊往後奔逃。怎知前方道路再度發生大爆炸，濃烈黑煙直竄。

依據烏克蘭國家緊急服務處統計數據，俄軍襲擊烏克蘭各地造成至少14人死亡、97人受傷，基輔（Kyiv）、利維夫（Lviv）、蘇米（Sumy）、捷爾諾波爾（Ternopil）、赫梅利尼次基（Khmelnytsky）等地區斷電。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）表示，俄羅斯這波襲擊行動發射84枚飛彈、出動24架無人機，其中烏方擊落攔截43枚飛彈與13架無人機。他說，「烏克蘭不能被嚇倒，只會更加團結」。

►飛彈狂襲基輔！少女自拍一半「炸出橘紅火光」 她失聲慘叫

►俄75飛彈狂轟基輔！G7急召會議討論 拜登：美將提供更多防空系統

►被烏俄戰火波及！俄3轟烏飛彈射入「這國」 外交部氣炸召見大使

