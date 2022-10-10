　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

基輔民眾冷靜躲地鐵站　兒童唱國歌待危機落幕

文／中央社

烏克蘭首都基輔今天傳出數聲爆炸聲；影像畫面顯示濃煙竄向天際。當地民眾表示，地鐵站湧入避難人潮，有人帶書本及毯子，顯然「有備而來」；避難所內的兒童則合唱國歌，每個人冷靜自制，未現恐慌情緒。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）昨天才指控克里米亞大橋（Crimean Bridge）爆炸是烏克蘭特種部隊發動的「恐怖主義行為」。烏克蘭今天就傳出數聲爆炸聲響。基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）回報，爆炸發生在基輔的舍甫琴科區（Shevchenko）。

舍甫琴科區位於基輔市中心，許多歷史建築及多棟政府建築物坐落於此。烏克蘭駐土耳其大使館透過通訊軟體指出，此波攻擊已造成8死24傷。

▲▼基輔民眾平靜、有秩序的在地鐵站內躲避空襲，未現恐慌情緒。（圖／翻攝自twitter／Inna Sovsun）

▲基輔民眾平靜、有秩序的在地鐵站內躲避空襲，未現恐慌情緒。（圖／翻攝自twitter／Inna Sovsun）

烏克蘭國會議員索夫桑（Inna Sovsun）對中央社表示，聽到爆炸聲響後，她馬上帶兒子離家到最近一處地鐵避難。一入站發現階梯上已坐滿民眾，非常擁擠，現場有不少兒童。

她說，有民眾帶了毯子，也有人帶書，兒童則帶著他們的玩具，氣氛相當平靜，不見恐慌。避難民眾已做好充分的準備，現在只等待這一切落幕。身邊的一名懷孕婦女對她說，也許今晚不得不在地鐵站過夜，「我以前從沒睡過地鐵站，這會是第一次」。但是這幾個月來，烏克蘭東北哈爾科夫市（Kharkiv）都是這樣過，「我們沒有什麼好抱怨的」。

人在基輔的烏克蘭學者布特絲卡（Nataliya Butyrska）說，基輔政府已呼籲民眾儲備食物、水及將手機電源充飽。到這週末為止，學校改為遠端授課。企業也宣布在家工作。

烏克蘭駐土耳其大使館指出，俄羅斯朝烏克蘭發射75枚飛彈，其中41枚飛彈被烏克蘭防空系統摧毀。基輔市中心受轟炸，舍甫琴科博物館及公園遭到破壞。烏克蘭部分地區停電，若干地點也出現供水不足的狀況。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）則說，俄國今天鎖定攻擊數座烏克蘭城市的能源基礎建設，使用的武器包括伊朗製的無人機。

他在社群媒體上一段視訊演說中說：「今天上午很煎熬，我們正在應付恐怖分子的數十枚飛彈和伊朗製見證者（Shahed）無人機。他們有兩個目標。（其一是）全國能源設施…他們想製造恐慌與混亂，想要摧毀我國的能源系統…第二個目標是人民。」

澤倫斯基還提到，俄羅斯算好時間發動空襲，以盡可能造成人員死傷。

路透社報導，烏克蘭西部利維夫（Lviv）、特諾皮爾（Ternopil）、日托米爾（Zhytomyr）以及中部第聶伯羅（Dnipro）也傳出爆炸聲。

►竹炭過濾，為你保留最優質的純淨，炎炎夏日記得多喝水

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►花蓮福康飯店「雙人1泊1食2599元」！限量30組、小旅行首選

ET快訊
中山大學獼猴又進化！　插吸管「暢飲手搖杯」
台積電瀕400元還沒完！　專家：我們習慣的好日子沒有了
桃園女隆乳月賺50萬　「無證照」器材全是黑心貨
甩約泡醜聞！「登山女神」曾格爾IG宣布好消息：我來了
史上首次！　白沙屯媽祖粉紅超跑「搭火車」
不忍了！葉丙成遭匿名留言控性騷女學生　秀出提告證據
遭姚元浩頻頻糾正！　浩子罕動怒：你叫他來
快訊／高雄最美輕軌段試營運出包　無預警停駛

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

又收到「炸彈預告」恐嚇信！　日本西九州新幹線加強戒備

俄巡弋飛彈狂轟基輔發電廠！「炸出蕈狀雲」電網陷危　爆炸畫面曝

出發了！日本隔2年半敞開國門　台灣旅客搭首班飛機啟程：好開心

被親戚性侵！15歲少女腹痛驚覺懷孕　嫌犯母親竟放火燒她

俄84枚飛彈釀最大規模「電網破壞」！　烏克蘭今起暫停電力出口

寵物犬又咬死人！80歲老婦家附近散步　遭2獵犬暴咬陳屍馬路上

河粉店「裸體圍裙」上菜！男客看6粒渾圓巨乳快遮不住　女店員IG曝

北韓從水庫底射彈！金正恩警告美韓「沒啥好談」　演練轟爆機場港口

烏克蘭又遇襲！札波羅熱一夜15起爆炸奪命　學校被飛彈擊中

別越過紅線！俄大使警告：美對烏軍援將使「戰爭升級」

「橘色惡魔」國慶登場！　京都橘高校吹奏部登凱道

北一女樂儀旗隊登凱道　無伴奏靜默槍法考驗默契

橘色惡魔國慶完閃電離台　回日本期中考在飯店也K書

如何打開免洗筷不歪斜？　套子往上一抽完美分解！

王瞳看到「30」：是艾成在說想我　含淚露面宣傳...替他完成心願

陸外交部回應蔡英文雙十演說　「台灣沒總統！民進黨別挑釁」

台灣訓練不出橘色惡魔？　網推建中樂旗：世界季軍

IVE成員走紅毯「走路姿勢詭異」　一看鞋子…網傻眼罵爆：太離譜

台灣藝人「國慶日發聲」被讚爆　邰智源遭虧「不舔沒錢啊」神回應

林宥嘉突Cue《原子少年》清唱超穩　FEniX獻出道曲《Fire Fighter》

又收到「炸彈預告」恐嚇信！　日本西九州新幹線加強戒備

俄巡弋飛彈狂轟基輔發電廠！「炸出蕈狀雲」電網陷危　爆炸畫面曝

出發了！日本隔2年半敞開國門　台灣旅客搭首班飛機啟程：好開心

被親戚性侵！15歲少女腹痛驚覺懷孕　嫌犯母親竟放火燒她

俄84枚飛彈釀最大規模「電網破壞」！　烏克蘭今起暫停電力出口

寵物犬又咬死人！80歲老婦家附近散步　遭2獵犬暴咬陳屍馬路上

河粉店「裸體圍裙」上菜！男客看6粒渾圓巨乳快遮不住　女店員IG曝

北韓從水庫底射彈！金正恩警告美韓「沒啥好談」　演練轟爆機場港口

烏克蘭又遇襲！札波羅熱一夜15起爆炸奪命　學校被飛彈擊中

別越過紅線！俄大使警告：美對烏軍援將使「戰爭升級」

又收到「炸彈預告」恐嚇信！　日本西九州新幹線加強戒備

房仲也會怕！　事故屋求售備註「太陽下山前帶看」網笑翻

俄巡弋飛彈狂轟基輔發電廠！「炸出蕈狀雲」電網陷危　爆炸畫面曝

《聲林》冠軍爆「鼻涕全黑、想吐」　曝光超嚴峻工作環境！

一次2台不簡單　BMW「5系列、X3休旅」拿下IIHS最佳安全首選殊榮

曬淘寶人生帳單！引出千萬級淘寶買手及感人故事　小編贈匾額感謝並預告雙十一重要情報

後疫情時代電子支付百百種　中華電信多元付款一機搞定

出發了！日本隔2年半敞開國門　台灣旅客搭首班飛機啟程：好開心

實登超前佈署800年　烏日大樓驚見民國911年680萬賣

0056、0050越跌越買！股民激增逾40萬　專家示警：不要貪

母子等車突遭怪漢推落月台！　8歲童下秒遭高鐵輾過...當場慘死

國際熱門新聞

超辣女巫賣陰莖蠟燭　靠愛情咒年入550萬

「綠惡魔」集團現身紐約地鐵行搶

河粉店「裸體圍裙」上菜　6粒巨乳快遮不住

即／俄飛彈狂轟烏克蘭　普丁：報復克里米亞大橋被炸

烏克蘭遇襲14死97傷　民眾驚見爆炸狂逃

北韓從水庫底射彈！金正恩警告：沒啥好談

25歲女在家　突然被100發子彈射殺

日本開放免簽自由行　台人赴日最熱門地點曝

你來我們就打　德媒報導台灣隱形之盾

俄殘暴將軍上任2天　烏克蘭死傷破百

日本青旅老闆下藥性侵「落單女住客」！藏大量偷拍片

諾貝爾經濟學獎得主：金融危機不致發生

中國外交部回應「俄軍轟炸烏克蘭」

烏克蘭又遇襲！札波羅熱15起爆炸奪命

更多熱門

相關新聞

德國駐基輔領事館遭「俄軍飛彈」擊中

德國駐基輔領事館遭「俄軍飛彈」擊中

俄軍光是在當地時間10日上午，就對烏克蘭全國各地，狂射了75枚飛彈，其中包過德國駐基輔領事館也遭到飛彈擊中，目前Google顯示領事館為暫停營業狀態。

俄轟烏飛彈射入這國　外交部氣炸召見大使

俄轟烏飛彈射入這國　外交部氣炸召見大使

普丁、盧卡申科同意組建聯合部隊

普丁、盧卡申科同意組建聯合部隊

烏克蘭：普丁逼迫白俄公開參戰

烏克蘭：普丁逼迫白俄公開參戰

橋走一半突爆炸　烏克蘭男嚇爆往回跑

橋走一半突爆炸　烏克蘭男嚇爆往回跑

關鍵字：

俄羅斯烏克蘭俄烏衝突烏克蘭危機俄烏戰爭StopRussia

讀者迴響

熱門新聞

孩子穿390元夜市衣服被老師酸！媽媽霸氣反擊

快訊／台鐵今早死傷事故　延誤路段曝

快訊／3:24有感地震　初估3級以上

7-11明起停止免費提供咖啡、鮮食提網

「男員警坐超商休息」遭偷拍公審！8+9下場臉腫了

2000元振興津貼發放日期確定　鎮民快備齊2物

朴宰範唱一半：我朋友，很帥！　「大咖台灣男神登台」全場瘋掉

買台南Josh家暴房！屋主轉身見「恐怖彩蛋」

張立東1晚撩3正妹！信義區夜店「貼臉熱聊勾環抱」

楊冪暗處環抱「許凱臉埋她巨胸」！親密畫面被偷拍

吳卓林、房祖名「同父不同命」！

即／東部海域03：25地震！全台有感

凌晨規模5.9地震撼全台　氣象局回應了

勞退金一次領還月領？網曝長輩1選擇變很慘

即／國家警報大響！3:24花蓮外海5.9強震

更多

最夯影音

更多
「橘色惡魔」國慶登場！　京都橘高校吹奏部登凱道

「橘色惡魔」國慶登場！　京都橘高校吹奏部登凱道
北一女樂儀旗隊登凱道　無伴奏靜默槍法考驗默契

北一女樂儀旗隊登凱道　無伴奏靜默槍法考驗默契

橘色惡魔國慶完閃電離台　回日本期中考在飯店也K書

橘色惡魔國慶完閃電離台　回日本期中考在飯店也K書

如何打開免洗筷不歪斜？　套子往上一抽完美分解！

如何打開免洗筷不歪斜？　套子往上一抽完美分解！

王瞳看到「30」：是艾成在說想我　含淚露面宣傳...替他完成心願

王瞳看到「30」：是艾成在說想我　含淚露面宣傳...替他完成心願

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面