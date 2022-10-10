被烏俄戰火波及！俄3轟烏飛彈射入「這國」　外交部氣炸召見大使

▲俄軍朝烏克蘭發射的3枚飛彈穿越了摩爾多瓦領空，氣得該國外交部立刻召見俄羅斯大使。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

烏克蘭多座城市10日遭連環彈襲，北、東、南面與烏克蘭毗鄰的東歐國家摩爾多瓦（Moldova），在俄羅斯攻擊烏克蘭時也慘遭波及，有3枚飛彈在飛向烏克蘭的過程中穿越其領空，激怒該國外交部。

據《衛報》報導，摩爾多瓦外交部長波皮斯庫（Nicu Popescu）10日發布推特，證實俄羅斯當天從黑海向烏克蘭發射的其中3枚巡航飛彈，越過了摩爾多瓦領空，因此他下令召見俄羅斯大使，要求俄方對此給出解釋。

Three cruise missiles launched on Ukraine this morning from Russian ships in the Black Sea crossed Moldova's airspace.



I instructed that Russia's ambassador be summoned to provide an explanation. — Nicu Popescu (@nicupopescu) October 10, 2022

俄羅斯連接克里米亞的跨海大橋8日發生大爆炸後，在10日向烏克蘭發動「報復攻擊」，朝烏克蘭發射75枚飛彈，導致烏克蘭多座城市遭連環彈襲，並對首都基輔造成了至少8死24傷。

烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）指控，「俄羅斯在烏克蘭各地多次發動攻擊，因為這是普丁唯一能對烏克蘭發動的恐怖襲擊。然而，普丁是沒辦法分裂烏克蘭的。他只是個用飛彈說話的恐怖份子。」