被烏俄戰火波及！俄3轟烏飛彈射入「這國」　外交部氣炸召見大使

▲俄軍朝烏克蘭發射的3枚飛彈穿越了摩爾多瓦領空,氣得該國外交部立刻召見俄羅斯大使。(圖/路透)

記者葉睿涵/編譯

烏克蘭多座城市10日遭連環彈襲,北、東、南面與烏克蘭毗鄰的東歐國家摩爾多瓦(Moldova),在俄羅斯攻擊烏克蘭時也慘遭波及,有3枚飛彈在飛向烏克蘭的過程中穿越其領空,激怒該國外交部。

據《衛報》報導,摩爾多瓦外交部長波皮斯庫(Nicu Popescu)10日發布推特,證實俄羅斯當天從黑海向烏克蘭發射的其中3枚巡航飛彈,越過了摩爾多瓦領空,因此他下令召見俄羅斯大使,要求俄方對此給出解釋。

Three cruise missiles launched on Ukraine this morning from Russian ships in the Black Sea crossed Moldova's airspace.



I instructed that Russia's ambassador be summoned to provide an explanation.