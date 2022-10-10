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很久沒愛愛…老婆從娘家回來「突買驗孕棒」　男見1反應心痛了

▲護理師返家驚見老公偷吃閨蜜。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲原PO和老公很久沒愛愛了。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者朱祖儀／綜合報導

夫妻之間最重要的就是「誠信」。一名人夫表示，近來發現老婆的行為有點怪怪的，而且2人已經很久沒有愛愛，不過對方日前從娘家回來時，卻在行李內放了驗孕棒，而且還不停解釋，感覺有點欲蓋彌彰，讓他看了相當心痛，但也不敢打草驚蛇，只好PO文求助。文章曝光後掀起熱議。

原PO在「Dcard」發文表示，前陣子發現老婆透過Google Maps搜尋飯店和汽車旅館，當時對方解釋是幫男同事找的，要他不要多想。不過在那之後他總是無法相信對方，2人也為此大吵過好幾次。

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男生,哭泣,猥褻,性侵,撿屍,強暴,被害者,男男,同性戀,（圖／記者季相儒攝）

▲原PO無法相信老婆。（示意圖／ETtoday資料照）

原PO強調會開始懷疑老婆不是空穴來風，因為對方多次說要找女生朋友吃飯打牌，但都被他發現是和開跑車的男生出門，而且似乎已經好幾次了。之後他有找老婆對質，可是對方反過來責怪他，「為何要查我的行蹤？為何不信任我？」好幾次都吵到快要離婚，最後彼此各退一步，才勉強維持住婚姻。

原PO透露，前段時間老婆從娘家回來，他幫忙整理行李，結果還在裡面發現一支驗孕棒，當下猶如晴天霹靂。對方看到這幕之後，解釋說是先前放在抽屜的，已經過期很久了，想要換掉才會拿出來，且當天剛好碰到生理期，也一直和他說「你看吧，我月經有來」，不停強調自己沒有亂來。

▲▼亂入別人聚會又誤拿驗孕棒。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲原PO發現老婆包包裡有驗孕棒。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

原PO見狀不發一語，但心裡非常難過，非常想要離婚，可是都找不到證據，且因為害怕會失去小孩，所以在做好準備之前，也不敢貿然說要離婚，現在不知道該怎麼辦，只好PO文求助廣大網友。

不少人看到後紛紛表示，「沉住氣吧，這種事需要絕對的直接證據，你表現的越疑心，他們只會越提防」、「老婆行為也太可疑，當別人白癡看不出來嗎」、「先冷靜，無論你自己搜證或找徵信社都可以，先搜集到足夠的證據，經濟允許的話先請律師準備離婚官司+爭取小孩監護權，越打草驚蛇，你太太藏的越緊，先假裝相信了不懷疑了，背後偷偷準備」、「先假裝信任她、降低她的防備心，等證據收集夠了就甩她一臉」。

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