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橋走一半突爆炸！男嚇爆往回跑　烏克蘭怒控：俄軍狂射75枚飛彈

記者詹雅婷／綜合外電報導

烏克蘭武裝部隊總司令扎盧茲尼10日表示，俄羅斯軍隊光是10日上午就朝烏克蘭發射75枚飛彈；另據南部尼古拉耶夫軍事首長消息，俄方出動多架圖-95轟炸機與伊朗製造的攻擊型無人機。另有網路流傳的畫面顯示，在爆炸來襲的那瞬間，基輔觀光景點旁邊的橋還有行人在走，怎知卻遇上攻擊。

▲▼ 烏克蘭首都基輔10日發生一系列爆炸事件，依據網路流傳的畫面，玻璃橋（The Bridge of Glass）也遇襲。（圖／翻攝自推特）

▲依據網路流傳的畫面，玻璃橋（The Bridge of Glass）也遇襲。（圖／翻攝自推特，下同）

基輔觀光景點自由拱門（Kyiv Arch of Freedom）旁邊就是知名的玻璃橋（The Bridge of Glass），平時是許多當地民眾慢跑的地方。但就在10日上午，此地也成為俄軍攻擊目標之一，依據網路流傳的畫面，當時一名男子正走在橋上，但卻突然遇上爆炸事件，當場掉頭跑走遠離現場。

烏克蘭武裝部隊總司令扎盧茲尼（Valeriy Zaluzhny）10日指出，俄羅斯部隊光是10日上午就朝烏克蘭發射75枚飛彈，烏克蘭防空系統擊落其中41枚。稍早總統澤倫斯基表示，烏克蘭全境都出現死傷。

烏克蘭各地陸續通報遭遇飛彈、火箭襲擊的狀況，除了首都基輔發生一連串爆炸事件，西部的利維夫（Lviv）、捷爾諾波爾（Ternopil）與日托米爾（Zhytomyr）同樣發生爆炸，中部第聶伯羅（Dnipro）及札波羅熱（Zaporizhzhia）也連夜發生類似攻擊，哈爾科夫、蘇米地區則因關鍵基礎建設遇襲受損而停電。

▲▼ 烏克蘭首都基輔10日發生一連串爆炸事件。（圖／路透）

▲基輔多地發生爆炸。（圖／路透，下同）

第聶伯羅彼得羅夫斯克州州長列茲尼琴科（Valentyn Reznichenko）指出，當地遭遇大規模火箭襲擊，造成死傷，「請（民眾）不要從掩體出來，火箭攻擊威脅依舊存在」。東北部哈爾科夫州長席尼胡波夫（Oleh Syniehubov）也說，初步資訊顯示當地遭遇3次襲擊，「爆炸發生在一處能源基礎設施，城市部分地區停電，也沒有水可用」。

南部尼古拉耶夫州長維塔利金（Vitalii Kim）則透露，多架圖-95轟炸機發起一波又一波的攻擊，狂射47發，當地防空單位擊落3枚火箭，且俄方也使用伊朗製造的攻擊型無人機。

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