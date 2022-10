橋走一半突爆炸！男嚇爆往回跑　烏克蘭怒控：俄軍狂射75枚飛彈

記者詹雅婷/綜合外電報導

烏克蘭武裝部隊總司令扎盧茲尼10日表示,俄羅斯軍隊光是10日上午就朝烏克蘭發射75枚飛彈;另據南部尼古拉耶夫軍事首長消息,俄方出動多架圖-95轟炸機與伊朗製造的攻擊型無人機。另有網路流傳的畫面顯示,在爆炸來襲的那瞬間,基輔觀光景點旁邊的橋還有行人在走,怎知卻遇上攻擊。

▲依據網路流傳的畫面,玻璃橋(The Bridge of Glass)也遇襲。(圖/翻攝自推特,下同)

基輔觀光景點自由拱門(Kyiv Arch of Freedom)旁邊就是知名的玻璃橋(The Bridge of Glass),平時是許多當地民眾慢跑的地方。但就在10日上午,此地也成為俄軍攻擊目標之一,依據網路流傳的畫面,當時一名男子正走在橋上,但卻突然遇上爆炸事件,當場掉頭跑走遠離現場。

The bridge of glass. I went for runs here. People would have been jogging this morning. It will be rebuilt, as all. Putin’s #russia will be sent to oblivion pic.twitter.com/yfxifQ9HhI