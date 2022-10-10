俄國「報復攻擊」多點轟炸　烏外長控普丁：用飛彈說話的恐怖份子

▲ 烏克蘭首都基輔10日發生一連串爆炸。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯連接克里米亞的跨海大橋8日大爆炸，而烏克蘭多座城市10日遭連環彈襲，首都基輔至少8死24傷，僅相隔短短2天。外媒直指俄國發動「報復攻擊」，烏克蘭官員則指控俄國總統普丁是個「用飛彈說話的恐怖份子」。

克里米亞大橋對俄國具有重要戰略意義，8日清晨的爆炸導致鐵路橋及公路橋雙雙受損，雖然當晚就恢復通車，仍被視為普丁的奇恥大辱。《路透社》指出，普丁9日才指控是烏克蘭特種部隊發動恐怖襲擊，10日就選在周一上午交通高峰時段，轟炸烏克蘭多座城市，顯然是普丁的報復行動。

▲ 克里米亞大橋8日清晨發生爆炸。（圖／路透）

基輔市中心10日早晨遭多枚飛彈攻擊，是俄國在戰爭初期放棄攻佔首都以來，對這座城市最猛烈的襲擊。根據BBC，烏克蘭內政部長顧問斯米爾諾夫（Rostyslav Smyrnov）在臉書發文指出，基輔已有8名平民死亡，24人受傷，還有6輛汽車起火，逾15輛受損。

烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）指控，「俄羅斯在烏克蘭各地發動多次導彈攻擊。普丁唯一的策略就是對和平的烏克蘭城市發動恐怖襲擊，但他無法分裂烏克蘭。他對所有想和他談論和平的綏靖主義者的回應都是如此：普丁是個用飛彈說話的恐怖份子。」

基輔災情畫面在社群媒體上瘋傳，可見有公園、兒童用遊樂設施及操場等地被轟。烏克蘭總統幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）對此痛批，「懦夫才在操場和兒童、平民戰鬥。這向文明世界發出一項訊息，也就是俄國問題必須以武力解決。」

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