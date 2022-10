飛彈狂襲基輔！少女自拍一半「炸出橘紅火光」　她失聲慘叫

A girl was recording a video message in #Kyiv and was hit by an explosive wave. pic.twitter.com/LJIX5iDmWK

記者吳美依/綜合報導

烏克蘭首都等多座城市10日遭到俄軍空襲,目前攻擊仍在持續中,已經造成平民傷亡。一名少女在基輔(Kyiv)街頭邊走邊自拍時,意外錄下飛彈襲來瞬間,她也遭到爆炸波(explosive wave)波及,嚇得失聲尖叫哀號。

▲基輔少女拍下飛彈來襲瞬間。(圖/翻攝推特)

根據影片,女孩原本看著鏡頭說話,接著突然抬頭望向天空,下秒趕緊低頭閃避。只見橘紅色火光映照在牆上,行道樹被震得瘋狂落葉,背景更是爆出巨響。她回過神後,忍不住發出驚恐叫聲,接著加速逃離現場。

Shevchenko Park in central Kyiv now. Probably the city’s busiest park, usually packed with people and street musicians pic.twitter.com/9kIS4rBiKq