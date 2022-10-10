飛彈狂襲基輔！少女自拍一半「炸出橘紅火光」　她失聲慘叫

A girl was recording a video message in #Kyiv and was hit by an explosive wave. pic.twitter.com/LJIX5iDmWK — NEXTA (@nexta_tv) October 10, 2022

記者吳美依／綜合報導

烏克蘭首都等多座城市10日遭到俄軍空襲，目前攻擊仍在持續中，已經造成平民傷亡。一名少女在基輔（Kyiv）街頭邊走邊自拍時，意外錄下飛彈襲來瞬間，她也遭到爆炸波（explosive wave）波及，嚇得失聲尖叫哀號。

▲基輔少女拍下飛彈來襲瞬間。（圖／翻攝推特）

根據影片，女孩原本看著鏡頭說話，接著突然抬頭望向天空，下秒趕緊低頭閃避。只見橘紅色火光映照在牆上，行道樹被震得瘋狂落葉，背景更是爆出巨響。她回過神後，忍不住發出驚恐叫聲，接著加速逃離現場。

Shevchenko Park in central Kyiv now. Probably the city’s busiest park, usually packed with people and street musicians pic.twitter.com/9kIS4rBiKq — Matthew Luxmoore (@mjluxmoore) October 10, 2022

《華爾街日報》駐烏克蘭記者盧克斯摩爾（Matthew Luxmoore）也在推特發布影片，只見基輔市中心的舍甫琴科公園（Shevchenko Park）如今被炸成廢墟，「這可能是這座城市最繁忙的公園，通常擠滿人潮和街頭音樂家」。