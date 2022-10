三星駐烏克蘭總部也被炸毀！　「濃煙吞噬大樓」恐怖畫面曝

▲三星在烏克蘭的總部大樓也被飛彈攻擊。(圖/推特/@IAPonomarenko、@JimmySecUK)

記者王佩翊/編譯

烏克蘭多個城市10日上午遭到俄軍飛彈連環攻擊,至少造成8死24傷,總統澤倫斯基更宣布,空襲警報未解除,呼籲民眾不要離開避難處。而包含基輔在內多個城市的居民也紛紛上傳災情畫面,只見路邊多輛民間用車被炸成火球,就連南韓大廠三星在基輔的大樓也遭到波及。

▲三星駐烏克蘭總部被炸前後對比。(圖/三星官網、推特)



오늘 키이우 시내에서 일어난 폭발은 삼성전자 우크라이나 지사 건물이 폭격 내지는 포격을 맞은 거라는 얘기가 있는데, 암튼 삼성전자 우크라이나 지사에서 폭발이 일어난 건 맞는 듯 ㄷㄷㄷ. pic.twitter.com/JupLmuRzmU — 김상식님 외 1024명 (@sangseek_kim) October 10, 2022

A missile just landed next to a large civil building. A Ukrainian friend on the ground with me says it’s the headquarters of Samsung in Ukraine. pic.twitter.com/DIzsmN7y8n — Jimmy Rushton (@JimmySecUK) October 10, 2022

基輔遭到飛彈攻擊,災情頻傳,甚至連南韓大廠三星在烏克蘭的總部大樓都被襲擊。從現場畫面可以看到,大樓被炸後,冒出濃濃黑煙,數十層樓高的大樓直接被包圍,場面十分可怕。

Kyiv: 8 people died, 24 wounded, at the moment. Explosions reported in Kyiv, Dnipro, Zhytomyr, Lviv, Ternopil, Khmelnytskiy, Kropyvnytskiy, Kryvyi Rih, Mykolayiv (all regional “oblast” centers) and multiple smaller cities. Civilian targets. Video: Kyiv metro. We arent intimidated pic.twitter.com/JnGmOCQtfC — Tymofiy Mylovanov (@Mylovanov) October 10, 2022

基輔10日發生多起爆炸,總統辦公室稱遭到俄軍飛彈攻擊,而全國多個城市也陸續遭到飛彈襲擊。這不但是基輔數個月來首度遭到彈襲,《路透社》更指出,是2月開戰以來最嚴重的一次攻擊。而從當地市民在推特上公開的影片與照片也能看到當地的慘況。

Russia is fighting the coward’s war. Bombing civilians in Kyiv on rush hour is a pathetic and panicked act of terror. Ukraine ???????? will win! #StopRussia #StandWithUkraine pic.twitter.com/K7sgiJxRbg — Estonian MFA | #StandWithUkraine (@MFAestonia) October 10, 2022

At the site of one of the missile strikes. Many people didn’t make it out of these cars. No possible military targets in the area - I know it well pic.twitter.com/Q2izvhS7Xi — Jimmy Rushton (@JimmySecUK) October 10, 2022

攻擊發生後,大量民眾擠在地鐵站內躲避襲擊,而隨處也可以看到有民間車輛被炸成火球,最後燒到只剩車架,基輔街頭更是血跡斑斑。《金融時報》駐烏克蘭記者克里斯托弗(Christopher Miller)則在推特表示,「我已經在基輔生活超過10多年,據我所知,我每天都經過這個被飛彈襲擊的街區,那裡並沒有任何軍事設施,就只有一所大學和普通企業。烏克蘭安全局根本就在3個街區以外。」

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼?》