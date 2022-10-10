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基輔連環彈襲「至少8死24傷」　澤倫斯基怒控：俄國想毀滅我們

記者陳宛貞／綜合外電報導

烏克蘭首都基輔10日上午遭俄軍導彈攻擊，官方統計已造成8死24傷，且有其他多座城市同時遇襲。澤倫斯基對此出面指控，俄國企圖將烏克蘭從地球抹去，同時警告空襲威脅尚未解除，呼籲民眾到避難所確保安全。

▲▼基輔10日多處發生爆炸。（圖／翻攝自推特）

▲ 基輔10日多處發生爆炸。（圖／翻攝自推特）

基輔市中心10日發生連環爆炸，災情畫面在社群媒體上瘋傳。根據BBC，烏克蘭內政部長顧問斯米爾諾夫（Rostyslav Smyrnov）在臉書發文指出，基輔彈襲已經造成8名平民死亡，24人受傷，還有6輛汽車起火，逾15輛受損。

澤倫斯基在Telegram發文指控俄國，「他們試圖毀滅我們，將我們從地球上抹去，殺死在札波羅熱的家中睡覺的人、在第聶伯羅和基輔出門上班的人。烏克蘭全境空襲警報尚未解除，仍有導彈來襲，不幸的是已經出現傷亡。」

他呼籲民眾，「請不要離開避難所，照顧好你自己和你愛的人。讓我們堅持下去，堅強起來。」

澤倫斯基還附上多段基輔遇襲畫面，從遠方可見陣陣濃煙竄上天際，近看轟炸現場已經一片狼藉，四處冒出火焰和煙霧，肉眼可見有建築及汽車受損，消防員已經到場救援。

►眼前炸出火球！烏克蘭多城爆炸　基輔關鍵基礎建設遇襲
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