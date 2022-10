眼前炸出火球！烏克蘭多城爆炸　基輔關鍵基礎建設遇襲

記者詹雅婷/綜合外電報導

烏克蘭首都基輔市中心10日發生多起爆炸,總統澤倫斯基辦公室表示,境內有多個城市被俄軍攻擊,已造成平民傷亡。目前空襲仍在持續中,基輔市長克里契科(Vitaliy Klitschko)透過社群平台Telegram證實,基輔市內的關鍵基礎設施多次遇襲,有受害者,救援人員正在現場處理。

▲烏克蘭首都基輔市中心10日上午發生多起爆炸,迄今造成8死24傷。(圖/翻攝自推特)

Video showing impact of second rocket in Kyiv pic.twitter.com/PEgQoSsTVF

美聯社報導,基輔歷經數月相對平靜的生活後,10日上午8時過後發生一連串爆炸事件,地點就位在市中心的舍甫琴科區(Shevchenkiv),當地有歷史悠久的老城區,也是數個政府辦公機構所在地。

依據網路流傳的畫面,街道車輛停在路中間,眼睜睜看眼前炸出火球,也有少女驚慌逃命。烏克蘭內政部長幕僚格拉先科(Anton Gerashchenko)指出,其中一枚火箭落在格魯謝夫斯基(Mikhail Grushevsky)紀念碑附近,而此處是烏克蘭安全部門機構所在的地方,附近就是澤倫斯基辦公室。

Central Kyiv after Russia hit the capital at least five times in the morning on Oct. 10. pic.twitter.com/gbBgmNjnKP