基輔連環炸！BBC記者連線一半「飛彈飛過」忙逃命　恐怖瞬間曝

▲ BBC記者連線報導中遇飛彈來襲。(圖/翻攝自推特)

記者陳宛貞/綜合外電報導

烏克蘭首都基輔10日發生多起爆炸,總統辦公室指控俄軍導彈攻擊,市中心建築竄出大火和濃濃黑煙,已經造成死傷。《英國廣播公司》(BBC)記者當時正在酒店屋頂進行連線報導,目睹飛彈來襲時趕緊躲避,消失在畫面中,過程全被拍下。

Hugo Bachega of @BBCWorld indeed, live, in Kiev as ominous noises thunder out of the sky pic.twitter.com/qkIlGpJ2Nh