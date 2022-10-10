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日本青旅老闆下藥性侵「落單女住客」！藏大量偷拍片　多次得逞

▲▼日本青旅老闆下藥性侵落單女住客！。（圖／IG／takeuchi10486）

▲青年旅館的負責人因涉嫌性侵女住客遭到逮捕。（圖／IG／takeuchi10486）

記者王佩翊／編譯

日本岡山縣一名經營青年旅館的男子，涉嫌對落單入住的女房客下藥，使其昏迷後加以性侵，因此10日遭警方逮捕。然而被害女子原先並不知道遭到侵犯，甚至還在同年再度入住，直到警方9月調查其他受害女性事件時，才發現嫌犯早就用同樣手法得逞多次。根據警方目前所取得的證據，恐怕還有更多女房客曾經受害。

根據《瀨戶內海電視》報導，現年48歲的嫌犯武內俊晴在岡山縣經營青年旅館「Cafe&Guest House凸屋」，然而他因涉嫌在2019年8月對一名來自神奈川縣的30多歲女性住客下藥，使其昏迷後性侵，2022年9月被警方逮捕。

該名男子被逮後仍然沒有坦承犯行，但事件爆發後，警方接獲多名女子通報稱，懷疑自己也遭到嫌犯性侵或性騷擾。警方深入調查後，在青年旅館內搜出大量女性住客遭到偷拍的影片與照片，懷疑與性侵、性騷案件有關，因此對相關證據進行進一步分析。

分析結果出爐後，警方鎖定一名住在西日本的30多歲女性。警方發現，嫌犯在2020年7月曾經對該名獨自入住的女性下藥並性侵，但被害女子毫不知情，甚至還在同年8月再度入住，而第二次入住同樣也遭到嫌犯侵犯。

為此，警方10日再度將武內俊晴逮捕，而武內則聲稱，「沒有下藥，且兩人是合意性交。」不過警方表示，接下來將持續分析相關照片與影片，以查明是否還有更多受害者。

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