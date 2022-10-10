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張忠謀：若發生戰爭　台積電會被摧毀

▲▼台積電創辦人張忠謀接受美媒CBS節目60 Minutes訪問。（圖／翻攝自60 Minutes）

▲台積電創辦人張忠謀接受美媒CBS節目60 Minutes訪問。（圖／翻攝自60 Minutes）

記者詹雅婷／綜合報導

美媒CBS節目指出，在許多國家認為中國犯台可能迫在眉睫之際，大多數台灣人認為這短期內不會發生，其中一大理由就是台灣有「護國神山」台積電。對此，台積電創辦人張忠謀直言，「也許是敝公司供應很多晶片給世界，或許有人會克制、不動武，如果那個人的首要目標是經濟福祉，我認為他們會節制不攻打台灣」。

CBS節目「60分鐘」（60 Minutes）9日播出台灣多名人物專訪，並談及近期不斷升溫的台海局勢。節目指出，在美國眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）8月訪台行程結束後，中國以展開大規模軍事演習作為回應，動員超過100架戰機，發射飛彈，還派出多艘軍艦，其目的就是想傳遞一個響亮、明確訊息，那就是「中國可以在任何時候讓台灣窒息」。

針對台海局勢，中華民國前國防部軍政副部長李喜明上將認為，「這不是他們會不會入侵的問題，而是何時會入侵」。

只不過節目特派員史塔爾（Lesley Stahl）發現，許多台灣人並沒有對中國武力威嚇感到那麼急迫。儘管世界上許多國家都認為，中國武力犯台可能迫在眉睫，但依據民意調查數據，大多數台灣人認為短期內不會開戰。擁有這種想法的一大原因，與台灣製造業有關。

台灣在科技方面很強，特別是在半導體產業，而台灣是製造全球超薄晶片唯一產地，幾乎都由台積電（TSMC）生產。世界上其他地方，包括中國在內，在生產iPhone、先進電腦、汽車零件時都必須仰賴這些晶片。

台積電創辦人張忠謀（Morris Chang）受訪時，針對部分台灣人認為晶片能保護台灣免受中國國家主席習近平攻擊給出解釋，「也許是敝公司供應很多晶片給世界，或許有人會克制、不動武，如果那個人的首要目標是經濟福祉，我認為他們會節制不攻打台灣」。

史塔爾進一步詢問，假若中國真的犯台，並使用「一個中國」把台積電國營化，該怎麼辦？對此，張忠謀表示，「如果發生戰爭，台積電會被摧毀，所有一切都難逃被毀」。

民進黨籍立委王定宇也認同張忠謀的看法。他說，有些共產黨人士認為入侵台灣佔領台積電，就能把這間公司國營化，讓中國變成超級強國，只要不給美國、日本、歐洲晶片，這些國家就會聽中國的話，「這太天真幼稚，別說是晶片廠，就算是香腸工廠也需要食譜配方、人力資本，也需要知道如何生產出這些產品」。

王定宇也說，若中國併吞台灣，他會死，許多人都會像他一樣被消滅。

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