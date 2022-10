張忠謀：若發生戰爭　台積電會被摧毀

▲台積電創辦人張忠謀接受美媒CBS節目60 Minutes訪問。(圖/翻攝自60 Minutes)

記者詹雅婷/綜合報導

美媒CBS節目指出,在許多國家認為中國犯台可能迫在眉睫之際,大多數台灣人認為這短期內不會發生,其中一大理由就是台灣有「護國神山」台積電。對此,台積電創辦人張忠謀直言,「也許是敝公司供應很多晶片給世界,或許有人會克制、不動武,如果那個人的首要目標是經濟福祉,我認為他們會節制不攻打台灣」。

Taiwan is the world’s top supplier of highest-end semiconductors, manufactured almost exclusively by TSMC. Company founder Morris Chang warns war could be ruinous. “Everything will be destroyed.” https://t.co/4x9gzUGKjg pic.twitter.com/cM2htsSwXv