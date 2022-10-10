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蔡英文國慶演說！被笑「只會左看右看」還卡住　網點名1人超神

▲蔡英文國慶演說！被笑「狂左邊右邊還卡住」　網點名1人超神。（圖／ETtoday直播）

▲總統蔡英文發表演說。（圖／ETtoday直播，下同）

記者周亭瑋／綜合報導

總統蔡英文稍早發表國慶演說，提到疫後的台灣挑戰更大，需沉著面對，並許諾在任期最後，會持續站穩「四個堅持」的立場，打造更精實的「四大韌性」。然而，這段演說被網友狂酸，不斷在看大字報，「一直往下看欸」、「眼裡只有讀稿機」。

在蔡英文發表演說的同時，陸續有網友在PTT發文開嘲諷，笑虧「讀稿讀到卡住都是什麼人？今天做簡報，我都提供她稿了，叫她照著念沒100分也有90，但她真的是吼，剛剛唸到『我們』，竟然給我卡住，真是被她打敗，想問大家唸稿不行還能怎麼補救？」「那個臉上的眼睛一直看大字報，真是非常的明顯，都看大字報了，還一直吃螺絲。」「請問演講的時候，台上的人一直看稿，要怎麼把情緒渲染給台下的人？」

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▲蔡英文國慶演說！被笑「狂左邊右邊還卡住」　網點名1人超神。（圖／ETtoday直播）

話題引爆熱烈迴響，大票鄉民洗版留言，「可能螢幕太小，需要更大台的來，看更清楚」、「醞釀情緒啦」、「左右兩個點的演講，就是不看前方」、「社會安全網XDDD」、「翻頁卡了好久，至少背一點點吧」、「笑死，演都演不像，一直不看中間前面」、「太好笑啦，有哪個總統演講是這樣左邊右邊左邊」、「左右低點定點看稿，太誇張的讀稿」、「左搖右晃」。

不過，也有許多網友認為，大型演說本來就該看稿，「不然要脫稿？這場合講錯話就會被放大檢視」、「哪個政治人物重大演講不看的啦」、「你最強，你來讀看看啊」。

▲。（圖／翻攝自PTT）

▲不少鄉民酸，總統左看右看。（圖／翻攝自PTT）

另外，還有不少人也點名前總統陳水扁，大讚他幾乎不用看稿，「演講最強是阿扁沒有之一」、「阿扁講得好+1」、「 阿扁幾乎都不用啊，還可以隨機酸國民黨」。

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