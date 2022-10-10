虎年國慶寶寶來啦！台北長庚ㄧ早接生6人「追平去年紀錄」

▲台北長庚國慶寶寶。（圖／蕭勝文醫師提供）

記者嚴云岑／台北報導

國慶寶寶來啦！根據統計，台北各醫院截至今（10）日中午12時止共有12名國慶寶寶誕生，其中以台北長庚接生6人最多，分別為4名女嬰、2名男嬰，包括1對雙胞胎。於上午9時21分產下3100公克男嬰的新手爸媽表示，感謝寶寶選在今天一起慶祝中華民國生日，希望未來能陪同寶寶快樂成長。

台北長庚今年首位國慶寶寶是在凌晨0時5分誕生，是名男嬰，接著是一對雙胞胎女嬰，分別在7時20分與7時21分出生，僅間隔1分鐘；之後3位分別在是在9時4分、9時21分與10時55分誕生，性別為2女1男，下午還有2產婦待產中。

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台北長庚產科主任蕭勝文表示，今年正逢虎年，出生率可說是近年來最低的一次，但上午國慶寶寶人數與去年持平，今日待產的產婦中，有6人都是指定要在國慶日生產，由3位主治醫師共同接生。至於為何想要在國慶日生產？蕭勝文表示，「可能是想紀念國慶這一天」。

上午國慶寶寶接生第二多的醫院為國泰醫院，含總院、汐止國泰、新竹國泰截至上午9時30分共誕生了4名國慶寶寶，分別為2男、2女，另有10名產婦待產中。台安、北醫則各有1人誕生。