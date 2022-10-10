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快訊／諾貝爾經濟學獎壓軸登場　3美學者「研究金融危機」摘冠

▲▼2022年諾貝爾經濟學獎得主。（圖／翻攝推特@NobelPrize）

▲ 2022年諾貝爾經濟學獎得主。（圖／翻攝推特@NobelPrize）

記者陳宛貞／綜合外電報導

諾貝爾經濟學獎壓軸登場，得主於台灣時間10日傍晚揭曉，由前任美國聯邦準備理事會主席班·柏南奇（Ben S. Bernanke）、美國金融協會的前主席戴蒙德（Douglas W. Diamond）以及美國學者菲利普·迪布維格（Philip H. Dybvig）共同獲獎，以表彰他們在銀行與金融危機領域的研究貢獻。

諾貝爾獎委員會表示，本屆3位得主顯著提升我們對於如何監管金融市場，以及銀行在經濟中的作用之理解，尤其是在金融危機期間，而他們的其中一項重要發現就是避免銀行倒閉的重要性。

戴蒙德專門從事金融中介、金融危機和流動性的研究，是美國金融協會的前主席，同時也是西方金融協會、美國藝術與科學學院、美國金融協會會員。

他和迪布維格1983年提出戴蒙德·迪布維格模型（Diamond–Dybvig model），解釋銀行存在的原因、在社會中的角色如何使它們受謠言的影響，以及社會如何能夠減輕這種脆弱性。

該模型以博弈論為基礎，分析銀行業擠兌行為，論證銀行存款合約可以提供優於其他交易市場的資金分配，並解釋銀行資產負債表中，非流動資產和流動資產的混合會如何引起儲戶擠兌的「自證預言」（self-fulfilling panics）。

這3名學者所從事的研究對後來的研究至關重要，加深人們對銀行、銀行監管、銀行危機及如何應對金融危機的理解，也降低金融危機發展成長期蕭條、為社會帶來嚴重後果的風險，對所有人來說都是最大的益處。

去年諾貝爾經濟學獎則頒給加拿大勞動經濟學家卡德（David Card）、麻省理工學院的經濟學教授安格里斯特（Joshua David Angrist）及史丹佛大學經濟學教授因本斯（Guido Wilhelmus Imbens），他們證明社會上許多重大問題都可得到解答，提供關於勞動力市場的新視野，並展現出人們可從自然實驗（Natural Experiment）得出的因果結論，這項方法也應用至其他領域，徹底改變觀察研究。

另一方面，諾貝爾獎頒獎典禮通常每年12月10日在瑞典首都斯德哥爾摩舉行，並舉辦晚宴招待得主、親屬及來自世界各地的嘉賓，但受新冠疫情影響，已經停辦2年，因此包括今年的獲獎人，今年12月的晚宴將有3屆得主雲集。

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