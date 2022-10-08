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瞬影．永恆　2022年拍鳥俱樂部第7屆聯展登場

▲擁有全國最多鳥類生態攝影家的「拍鳥俱樂部」，10月6日起在台南市國立生活美學館舉辦「第7屆瞬影。永恆聯展」，聯合展出鳥類作品上百幅，歡迎全國民眾踴躍觀賞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲擁有全國最多鳥類生態攝影家的「拍鳥俱樂部」，10月6日起在台南市國立生活美學館舉辦「第7屆瞬影。永恆聯展」，聯合展出鳥類作品上百幅，歡迎全國民眾踴躍觀賞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

擁有全國最多鳥類生態攝影家的「拍鳥俱樂部」，10月6日起在台南市國立生活美學館舉辦「第7屆瞬影。永恆聯展」，社長黃蜀婷表示這是一年一度會員聯合展出鳥類作品展覽，歡迎全國愛好鳥類生態及攝影雅好的民眾，於展覽期間踴躍前來觀賞。

▲擁有全國最多鳥類生態攝影家的「拍鳥俱樂部」，10月6日起在台南市國立生活美學館舉辦「第7屆瞬影。永恆聯展」，聯合展出鳥類作品上百幅，歡迎全國民眾踴躍觀賞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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拍鳥俱樂部起緣於2016年4月14日由社長黃蜀婷籌組，並負責一切聯絡事宜，主要是凝聚鳥友們對於鳥類生態保育的共識與力量，社團活動包含鳥類的拍攝及生態觀察，推展各類賞鳥,拍鳥活動及鳥點鳥訊分享和攝影器材認識及技術交流。

▲擁有全國最多鳥類生態攝影家的「拍鳥俱樂部」，10月6日起在台南市國立生活美學館舉辦「第7屆瞬影。永恆聯展」，聯合展出鳥類作品上百幅，歡迎全國民眾踴躍觀賞。（圖／記者林悅翻攝，下同） ▲擁有全國最多鳥類生態攝影家的「拍鳥俱樂部」，10月6日起在台南市國立生活美學館舉辦「第7屆瞬影。永恆聯展」，聯合展出鳥類作品上百幅，歡迎全國民眾踴躍觀賞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

「第7屆瞬影。永恆聯展」策展單位拍鳥俱樂部成員，在台灣拍鳥團體及攝影界都具有舉足輕重的角色。 拍鳥俱樂部社長黃蜀婷說，從2016年起在台南市國立生活美學館及新化楊逵文學館連續舉辦多屆攝影展，也曾續展於大坑農場，茄萣濕地遊客中心及受邀於台積電，中正大學，家齊高中展出，佳評如潮。

▲擁有全國最多鳥類生態攝影家的「拍鳥俱樂部」，10月6日起在台南市國立生活美學館舉辦「第7屆瞬影。永恆聯展」，聯合展出鳥類作品上百幅，歡迎全國民眾踴躍觀賞。（圖／記者林悅翻攝，下同） ▲擁有全國最多鳥類生態攝影家的「拍鳥俱樂部」，10月6日起在台南市國立生活美學館舉辦「第7屆瞬影。永恆聯展」，聯合展出鳥類作品上百幅，歡迎全國民眾踴躍觀賞。（圖／記者林悅翻攝，下同） ▲擁有全國最多鳥類生態攝影家的「拍鳥俱樂部」，10月6日起在台南市國立生活美學館舉辦「第7屆瞬影。永恆聯展」，聯合展出鳥類作品上百幅，歡迎全國民眾踴躍觀賞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃蜀婷指出，俱樂部各縣市成員都相當熱心協助鳥類救傷和提供攝影作品推廣生態教育，讓民眾認識鳥類及親近大地愛惜生態，她也時常率領鳥友參與台南市生態保育學會舉辦的黑面琵鷺保育季活動，以及曾與七股特生中心推動辦理黑面琵鷺研討會，並協助環保署解說塑膠對海洋已及鳥類的傷害，並提供攝影作品供環保署宣導「減塑」並呼籲鳥友們共同愛護生態時克盡民間生態保育責任。

▲擁有全國最多鳥類生態攝影家的「拍鳥俱樂部」，10月6日起在台南市國立生活美學館舉辦「第7屆瞬影。永恆聯展」，聯合展出鳥類作品上百幅，歡迎全國民眾踴躍觀賞。（圖／記者林悅翻攝，下同） ▲擁有全國最多鳥類生態攝影家的「拍鳥俱樂部」，10月6日起在台南市國立生活美學館舉辦「第7屆瞬影。永恆聯展」，聯合展出鳥類作品上百幅，歡迎全國民眾踴躍觀賞。（圖／記者林悅翻攝，下同） ▲擁有全國最多鳥類生態攝影家的「拍鳥俱樂部」，10月6日起在台南市國立生活美學館舉辦「第7屆瞬影。永恆聯展」，聯合展出鳥類作品上百幅，歡迎全國民眾踴躍觀賞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃蜀婷表示，拍鳥俱樂部邀請台灣國內知名鳥類生態攝影觀察家，在10月6日起於國立生活美學館聯合盛大展出精湛作品精銳盡出，參展社員包括台南市生態保育學會副總幹事黃永豐，台灣野鳥保育協會前理事長李進興，台灣野鳥協會前理事長呂宏昌現任顧問，台灣野鳥生態調查協會理事長曾松清，合庫金退休總經理林士朗，前國民健康署署長邱淑媞，國家級網球教練王國衍，知名鳥類圖鑑作者王嘉雄老師及日本鳥類生態攝影家金子阿將，還有遠在比利時的好友為台灣女婿Koen Verbanck隔海參展，這屆非常特別的是有很多夫妻檔像李理夫婦，韓清圳夫婦，吳祐列夫婦及多位年輕鳥類生態攝影家楊子誼，張哲睿，剛上國中的陳星允及年齡最小的小學二年級生王苡菲，百位社員將展出上百幅鳥類生態攝影作品。

▲擁有全國最多鳥類生態攝影家的「拍鳥俱樂部」，10月6日起在台南市國立生活美學館舉辦「第7屆瞬影。永恆聯展」，聯合展出鳥類作品上百幅，歡迎全國民眾踴躍觀賞。（圖／記者林悅翻攝，下同） ▲擁有全國最多鳥類生態攝影家的「拍鳥俱樂部」，10月6日起在台南市國立生活美學館舉辦「第7屆瞬影。永恆聯展」，聯合展出鳥類作品上百幅，歡迎全國民眾踴躍觀賞。（圖／記者林悅翻攝，下同） ▲擁有全國最多鳥類生態攝影家的「拍鳥俱樂部」，10月6日起在台南市國立生活美學館舉辦「第7屆瞬影。永恆聯展」，聯合展出鳥類作品上百幅，歡迎全國民眾踴躍觀賞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃蜀婷表示，展出作品內容涵蓋臺灣特有種以及世界各國鳥種，社員藉由聯展交流攝影技術，每年聯展也獲國內正成，國祥，德寶，玖華，及柯達行等攝影器材公司贊助，本屆有兩大生態保育團體台南市生態保育學會及台灣野鳥保育協會指導支持，透過攝影家鏡頭期許與社會大眾一起走入大自然認識五彩繽紛的鳥類世界，以祈推動生態旅遊，推廣生態教育經由生態攝影認識鳥類的特性及棲息地的重要創造多贏。

▲擁有全國最多鳥類生態攝影家的「拍鳥俱樂部」，10月6日起在台南市國立生活美學館舉辦「第7屆瞬影。永恆聯展」，聯合展出鳥類作品上百幅，歡迎全國民眾踴躍觀賞。（圖／記者林悅翻攝，下同） ▲擁有全國最多鳥類生態攝影家的「拍鳥俱樂部」，10月6日起在台南市國立生活美學館舉辦「第7屆瞬影。永恆聯展」，聯合展出鳥類作品上百幅，歡迎全國民眾踴躍觀賞。（圖／記者林悅翻攝，下同） ▲擁有全國最多鳥類生態攝影家的「拍鳥俱樂部」，10月6日起在台南市國立生活美學館舉辦「第7屆瞬影。永恆聯展」，聯合展出鳥類作品上百幅，歡迎全國民眾踴躍觀賞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃蜀婷強調聯展內容能讓民眾，進一步了解鳥類生態保育，是如何與人類生活環境息息相關，藉由聯展來認識飛羽之美，進而喚起民眾愛護生態與愛惜台灣土地的心。

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