重症1年後仍有長新冠！5成患者有「認知障礙」、2成還會喘

▲曾使用機械式呼吸輔助的新冠重症患者，有5成在離開重症監護室後仍有認知功能障礙。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者王佩翊／編譯

日本一項最新研究指出，感染新冠病毒並引發重症的患者，在離開重症監護室1年後，仍有60.8%會出現記憶、日常動作不協調或異常的情況，53.1%會出現健忘等認知功能障礙。醫師提醒，新冠肺炎相較其他疾病，在重症化後更容易使病患出現相關症狀，因此早期的復健與復原是非常重要的。

根據《日本放送協會》報導，日本集中治療醫學會針對「新冠肺炎重症患者的後遺症」進行調查，發現即使過了1年多，仍有超過半數的患者持續出現認知功能障礙。該學會針對截止2020年底為止，曾在32間醫院接受機械式呼吸輔助的患者與其家屬進行問卷調查，並得到209份有效回答。

▲醫師呼籲新冠重症患者應該把握黃金時機復健。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

日本集中治療醫學會針對調查結果進行分析後發現，有60.8%的患者在離開重症監護室的1年1個月後，仍會出現記憶障礙、日常動作不順暢等問題。在全部的受訪者中，有53.1%會有健忘等認知功能障礙、28.7%出現憂鬱傾向、18.7%在日常的動作中出現呼吸急促的症狀。其中有多數的人會同時出現不同症狀。

負責分析的大阪醫科藥科大學醫師畠山淳司表示，「防疫政策可能會限制了復健的進程，導致後遺症惡化。復健不僅是針對身體機能，對於認知功能的恢復也有一定效果，因此新冠患者應該要盡早進行復健。」

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