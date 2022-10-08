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女童4歲被偷走「環遊世界」　53年後終於和家人重聚

女童4歲被偷走「環遊世界」　53年後終於和家人重聚

▲婦人4歲時被「偷走」，直到53年後才和家人重聚。（圖／翻攝自UK Child Abusers Exposed 2臉書）

圖文／CTWANT

國外有一名婦人蘇珊（Susan Gervaise），4歲時就被「偷走」，期間被帶到加拿大，又到紐西蘭、澳洲，直到53年後終於和親生家人團圓，她也分享自己這幾年的心路歷程。

外媒報導，蘇珊小時候和6個兄弟姊妹住在一起，一對來自蘇格蘭的夫婦旅行者表示想帶她去迪士尼玩，並承諾會把她送回來，於是蘇珊媽媽給了出生證明，「孩子可以憑出生證明和父母同意出國旅行」。怎料，蘇珊自1969年被帶走，就沒再回來。

女童4歲被偷走「環遊世界」　53年後終於和家人重聚

▲蘇珊自1969年被帶走就沒有消息。（圖／翻攝自UK Child Abusers Exposed 2臉書）

這對夫婦並沒有帶蘇珊去迪士尼，相反地是前往加拿大，隨後還有澳洲和紐西蘭，甚至謊稱親生父母不要她，因此由他們撫養，直到16歲她要換護照時，發現找不到任何收養的紀錄，真相才曝光，「我需要父母的簽名，那時養父才告訴我他們沒有收養我，我被偷了」，她只好到18歲才能申請護照，19歲在澳洲遇到了現任丈夫，今年透過臉書終於和失散的家人重聚。

女童4歲被偷走「環遊世界」　53年後終於和家人重聚

▲蘇珊終於和兄弟姊妹團圓。（圖／翻攝自Hamilton Gervaise臉書）

遺憾的是，蘇珊的生母早在8年前就過世了，「我們都不知道，為什麼警方從未介入調查」，不過多年來生母曾通報失蹤，也曾在旅行者的網站上，想找到任何線索，但都沒有結果。所幸在失蹤了53年，順利找到原本的家人，她也用自身經驗傳達一個訊息，那就是「奇蹟真的會發生，要有希望」。

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