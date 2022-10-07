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地緣政治挑戰飆升　路透：舉世難擺脫對台晶片依賴

▲▼ 半導體晶片 。（示意圖／路透）

▲路透指出，世界難以擺脫對台晶片依賴 。（示意圖／路透）

文／中央社

半導體業面臨的地緣政治挑戰與日俱增。路透社報導，世界難以迅速擺脫對台灣高階晶片的依賴，中國8月對台灣升高武嚇後，業界開始評估全球晶片生產基地台灣發生戰爭的風險。

據路透社訪問的15位半導體業高階主管指出，從草擬應變計畫到探詢台灣以外的製造產能，一些公司正在權衡一旦中國攻擊或封鎖台灣時如何因應。

這些主管表示，儘管台灣數十年來都處於中國威脅下，緊張局勢偶爾會加劇，但是隨美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）8月初訪台而來的軍演著實令人神經緊繃。受訪的高階主管擔心與中國的關係，要求不透露身分和公司名稱。
台灣生產全球絕大多數先進製程晶片，更是全球晶圓代工龍頭台灣積體電路製造股份有限公司所在，而台積電也是蘋果公司（Apple Inc.）、晶片製造商輝達公司（NVIDIA Corp.）以及晶圓設計公司高通公司（Qualcomm Inc.）等大廠的供應商。

晶片對於生產從iPhone手機、洗衣機、汽車到戰鬥機等所有產品而言都至關重要。

受訪高階主管表示，世界難以迅速擺脫對台灣高科技晶片的依賴，但半導體業面臨的地緣政治挑戰正與日俱增。

「目前大家都在討論業務持續營運計畫（BCP）。」國際半導體產業協會台灣區總裁曹世綸表示：「一小部分公司最近才剛開始訂定這些計畫。據我所知，大部分都是外國公司。」

台灣美國商會於裴洛西訪台一週後進行調查顯示，40%受訪者表示他們的公司開始修改或準備修改在台灣的危機應變或業務持續營運計畫。

在台灣有業務的大型外商晶片公司高層表示，客戶詢問他們公司的業務持續營運計畫，因此他們轉而向台灣供應商問了同樣的問題。

他表示：「沒有人曾經真的在他們的業務持續營運計畫中強調過任何類型軍事行動，但他們現在得這麼做了。」中國演習製造動盪不安，凸顯台灣遭到封鎖的可能性，管理層已經開始為供應中斷或其他情境未雨綢繆。

他強調：「我不認為會有人認為政治環境將會變好。」

有人說，晶片產業為台灣提供一道「矽盾」，讓中國不太可能嘗試以武力強奪台灣，而且美國也不願意讓台灣落入中國手中。
儘管淡化此一理論，台灣政府仍極力避免作為經濟命脈的半導體產業遭到削弱。

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