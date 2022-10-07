16%學生因新冠患憂鬱！日大學曝最新研究：11.8%有輕生念頭

▲秋田大學發現有超過1成的學生有憂鬱傾向。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者王佩翊／綜合報導

日本秋田大學以在校學生為對象進行問卷調查，結果指出，有16.6%的學生因為新冠疫情出現中等程度以上的憂鬱症狀，且有11.8%的受訪者曾抱持輕生念頭。而研究分析，經濟窘迫與學業困難是導致抑鬱與抱有自殺念頭的主因，不過如果有人願意傾聽煩惱，那麼學生憂鬱與輕生的風險將會大幅減少。

根據《共同社》報導，為了調查2020年4月日本政府發布緊急事態宣言1年後的情況，秋田大學於2021年3月至5月間對5111名在校大學生與研究生進行調查，問卷主題為「因新冠疫情減少外出，對身心造成的影響」，一共獲得1982份有效回答。

調查小組將此次結果與2020年參與上一次調查的985人共同列入分析對象，並發現在該校抱有自殺念頭的人有11.8%，且有16.6%的學生有中等程度以上的憂鬱症狀。

從兩次的調查結果分析後發現，導致學生憂鬱的主因為經濟窘迫與難以完成學業。但同時也發現，如果有人願意傾聽這些學生的煩惱，那麼導致憂鬱與自殺傾向的風險將會降低50%以上。秋田大學表示，新冠疫情長期化的確導致學生所處的環境越來越惡劣。

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