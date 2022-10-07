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丹麥王子爆喝醉強吻大嫂未遂！　疑為女王「撤4孫頭銜」主因

▲▼丹麥約阿基姆王子的4名子女。（圖／達志影像／美聯社）

▲丹麥約阿基姆王子的4名子女遭剝奪王子、公主的頭銜。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

丹麥女王瑪格麗特二世9月透過王室閃電宣布，為了讓孩子回歸正常生活，將剝奪次子約阿基姆王子4名子女的王子、公主頭銜，讓孩子們氣到不願再與祖母說話。面對爭議，瑪格麗特二世承認「低估家人反應」並為此道歉。如今卻有外媒報導，女王此舉並非為了縮減王室，真正主因竟是約阿基姆王子疑似對大嫂瑪莉儲妃有別的心思，甚至在某次宴會中，酒醉親吻對方未遂。

西班牙雜誌Vanitatis報導，丹麥王儲費德瑞克與弟弟約阿基姆王子長期不合，而原因則是因為約阿基姆王子「深愛著他的大嫂」。報導稱，費德瑞克王儲與妻子瑪莉儲妃（Mary）2004年結婚，然而不久後就傳出約阿基姆王子其實也喜歡嫂子。

▲▼丹麥王室,費德瑞克王儲與妻子瑪莉儲妃。（圖／達志影像／美聯社）

▲丹麥費德瑞克王儲與妻子瑪莉儲妃。（圖／達志影像／美聯社）

約阿基姆王子與前妻文雅麗離婚後，2007年宣布將迎娶一名法國女孩瑪莉（Marie），並於2008年正式完婚。然而新婚妻子不但與大嫂的名字相同，長相也驚人地相似，讓約阿基姆王子深愛大嫂的傳聞越燒越烈。

瑞典女性週刊Svensk Damtidning則曾經刊登一張照片並稱，約阿基姆王子在某次皇家衛隊的晚會上喝醉酒後，竟企圖用嘴唇強吻大嫂瑪莉儲妃的嘴，儘管瑪莉儲妃隨即尷尬地避開，並試圖保持微笑，但整個過程都被約阿基姆王子的現任太太瑪莉王妃目睹。

▲▼丹麥約阿基姆王子。（圖／達志影像／美聯社）

▲約阿基姆王子被爆愛上瑪莉儲妃，甚至連妻子的名字與長相都與大嫂相似。左為瑪莉王妃，右為約阿基姆王子。（圖／達志影像／美聯社）

約阿基姆王子與前妻文雅麗生下2名孩子，分別是23歲的尼古拉王子（Nikolai）與20歲的費利克斯王子（Felix），而他結束第一段婚姻後，便與現任妻子瑪莉王妃生下13歲的亨利王子（Henrik）與10歲的雅典娜公主（Athena）。

報導稱，女王瑪格莉特二世突然宣布取消4個孫子的王子、公主頭銜，真正的主因其實是費德瑞克王儲與約阿基姆王子間因瑪莉儲妃而造成的不合，而非為了讓孩子過上正常生活。他們4人將自2023年1月1日起正式被剝奪頭銜，未來將成為伯爵、女爵，而非王子、公主。

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