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他搭Uber跑趴！隔天酒醒「車資竟要120萬元」　行程距離破1萬英里

▲網友謝知橋在Uber上遇到的暖心故事。（計程車示意圖／取自免費圖庫pexels）

▲英國男子下班搭車去喝酒，隔天清醒後發現自己被收費超過125萬台幣。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者張寧倢／綜合報導

英國大曼徹斯特郡一名22歲男子下班後要和朋友見面，便用手機叫車服務搭車，怎知男子狂歡一夜後，隔天酒醒竟發現自己被索取超過3.5萬英鎊（約新台幣125萬元）的驚人車資。他追查之下才發現行程設定竟是從英國開到澳洲，距離超過1萬英里，讓男子直呼根本是「遙遠的地球另一端」。

根據《太陽報》報導， 英國22歲廚師卡普蘭（Oliver Kaplan）日前下班後要去見朋友，從英國海德鎮（Hyde）叫Uber，搭車到4英里外的阿什頓安德萊恩（Ashton-under-Lyne）。他說，「這段車程最久15分鐘，花費大約在10到11英鎊左右，我用簽帳金融卡扣款。」

▲派對,聚會,聚餐,宴席,宴會,喝酒,酒。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲英國男子隔天宿醉清醒後才發現自己被收取百萬台幣的車資。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

然而，卡普蘭隔天宿醉醒來後發現，Uber系統試圖從他的銀行帳戶中扣取35427.91英鎊（約新台幣125.1萬元）的車資，一查之下才發現，司機不慎把目的地設定到南澳州阿德雷得（Adelaide）附近一個相同地名的小鎮，距離英國超過1萬英里。

卡普蘭說，幸好他的存款不足，「否則就要追著他們要退款了，還可能陷入各種經濟上的麻煩。」經申訴後Uber在半小時就將車資更正為10.73英鎊（約新台幣380元），並發聲明致歉。卡普蘭為此結果感到慶幸，但他仍然很疑惑，「我還是很想知道為什麼會把地址設在澳洲，那根本是在地球的另一端。」

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