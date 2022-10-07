【廣編】龜甲萬日式風味醬油料亭和露新瓶上市　全聯買一送一優惠中

▲龜甲萬料亭和露屬於清爽型日式風味醬油，好吃無負擔。

圖、文／龜甲萬提供

傳承300多年的龜甲萬，歷歷代代以職人精神搭配傳統釀造工法製作醬油，其香氣獨特、甘口醇厚，因此深受許多消費者喜愛。如今秉持日本傳統釀造以嚴謹製法推出日式風味醬油：龜甲萬料亭和露（鰹魚風味、昆布香菇風味），目的希望台灣消費者也可以品嚐到日式風味醬油之甘鮮味美。

龜甲萬料亭和露鰹魚風味淬取鰹魚風味精華，融入非基改大豆所釀造的醬油，鮮感十足，極具層次感；龜甲萬料亭和露昆布香菇風味淬取北海道的昆布與香菇精華，融入非基改大豆所釀造的醬油清爽鮮甜。正因特有的「鮮」味，可輕易帶出料理的美味與層次感，輕鬆還原日式料理的高雅美味。比起一般醬油鹽度的13-15%，龜甲萬料亭和露鹽度僅有9%，此外以醬油為基底加入糖、以及鰹魚、昆布、香菇食材等精華，簡單就能為料理加分。除可用於沾醬品嚐細緻甜味外，更可用於蒸、煮、炒、拌等各式料理中。可1：1炒菜，更可1：7對水煮火鍋，對水稀釋即可輕鬆完成柴魚高湯。

龜甲萬料亭和露引進日本熱銷擠壓瓶設計，瓶身採特殊開口設計將開口縮小，可精準控制醬油使用量並逐次調味，PET的包材比傳統玻璃製醬油重量減輕90%，不僅使用上更安全，更易於回收。超人氣廚房必備品龜甲萬料亭和露於全聯10/14～10/27第二件五折特價（鰹魚/昆布香菇可任選）。