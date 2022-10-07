離婚5個月前妻交男友！男綁架殺害5歲兒　傳屍照報復：他沒有受苦

▲男為了報復前妻，殺害親生兒。（圖／翻攝自Twitter）
記者李振慧／綜合報導
哥倫比亞50歲男子加百列(Gabriel Enrique Gonzales Cubillos)為了報復分開5個月的前妻有新戀情，竟然綁架5歲兒子埃斯特班(Gabriel Esteban)，殺害後棄屍在飯店房間，還將屍體照傳給前妻。
加百列被控3日在哥倫比亞中西部托利馬省梅爾加(Melgar)一間飯店房間中，殘忍殺害5歲兒子埃斯特班，還把孩子的屍體照傳給前妻羅德里奎茲(Consuelo Rodriguez)表示，「他沒有受苦，現在你可以獨自享受與Edilson 和Wesly在一起的時光，不需要Tricitico，更不要說我了」。
飯店人員後來在房間中發現男童屍體報案，雖然加百列已經逃離現場，警方仍於6日在昆迪納馬卡省(Cundinamarca)一個交通檢查站成功將他逮捕，目前人已被移交回托利馬省檢察官處理，被指控犯下嚴重殺人罪。
警方表示，加百列在交通站被員警攔查時，試圖用錢賄賂警察以免被捕，加百列除了將兒子屍照傳給前妻，還留下一個隨身碟給前妻，裡面藏有他要綁架兒子與殺人的詳細計畫，行徑十分變態。
#ATENCIÓN | La @FiscaliaCol hizo efectiva la orden de captura en contra de Gabriel Enrique González Cubillos por el delito de homicidio agravado. El ente acusador lo investiga como presunto responsable de la muerte de su hijo de 5 años, Gabriel Esteban. pic.twitter.com/QTI1qxkT7y— Red+ Noticias (@RedMasNoticias) October 6, 2022
讀者迴響