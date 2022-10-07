高中生畫「尹錫悅列車」遭肉搜！粉絲打爆學校電話抗議：洗腦學生嗎

▲南韓高中生畫「尹錫悅列車」獲得金獎，卻慘遭政府嚴正警告。（圖／翻攝自韓網）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓一名高中生繪製畫作《尹錫悅列車》，諷刺總統尹錫悅、妻子金建希，以及檢察官體系所引領的政治追殺，該畫作雖然在全國學生漫畫選拔賽獲得金獎，但展示該畫作的單位卻慘遭政府部門嚴正警告，表示考慮收回贊助。消息一出後，該名學生慘遭肉搜，學校更被民眾瘋狂撥打電話謾罵。

該名朴姓學生就讀全南藝術高中，他所繪製的政治諷刺畫作《尹錫悅列車》（윤석열차）在全國學生漫畫選拔比賽（國高中生為主）卡通部門獲取金獎（京畿道知事獎），從該篇畫作可以看到尹錫悅的臉部特徵被繪製於湯姆士小火車的車頭，車頭煙囪下的數字2代表尹錫悅參選第20屆總統時的號次，一名激似金建希的女子站在車頭歡呼。

根據韓媒《OhmyNews》，全南藝術高中的校監（副校長）接受採訪時表示，自從南韓文化觀光體育部4日強烈表達不滿、表示將取消未來3年對於韓國漫畫影像振興院的聯名贊助後，尹錫悅的支持者們便針對該學生瘋狂肉搜、甚至打爆校方電話抗議，「你們對學生進行洗腦教育嗎」、「怎麼可以在政治教育上帶風向」、「指導教師難道是這樣教學生的嗎」。

該名校監受訪時透露學生的創作靈感，表示學生是看到尹錫悅在競選總統期間、於今年2月搭乘火車無窮花號時，竟然穿著皮鞋、腳整個翹到正前方座位，因此才有感而發，繪製出《尹錫悅列車》的諷刺畫作。

▲尹錫悅搭乘火車時雙腳穿著皮鞋放在前方的座位，啟發了該名學生繪製出《尹錫悅列車》的靈感。（圖／翻攝自高旼廷臉書）

該名校監表示，其實繪製出《尹錫悅列車》作品的該名學生在校成績相當優秀，不僅對時事的敏感度相當高，平常更累積一定閱讀量，是一名相當好學、極具發展潛力的學生。

根據韓媒《News1》，南韓執政黨國民力量質疑《尹錫悅列車》是該名學生抄襲2019年英國插畫作家Steve Bright在《太陽報》投稿諷刺時任英國首相強森的畫作。對此，旅居首爾的英國記者拉希德（Raphael Rashid）透過電子郵件徵詢Steve Bright的意見，沒想到Steve Bright不僅認為該名高中生的畫作並非抄襲，還讚賞該名高中生關懷政治、時事的態度，他認為最大的問題反而是政府過度干涉民眾表達政治意見。

►尹錫悅沒風度！不爽被高中生畫成小火車諷刺 政府竟警告收回贊助

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》